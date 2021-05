Manchester City-PSG: Pochettino explique l'absence de Mbappé et le choix d'Icardi

Au micro de RMC Sport, Mauricio Pochettino a expliqué la décision de laisser Kylian Mbappé sur le banc des remplaçants au coup d'envoi de la demi-finale retour de Ligue des champions du PSG contre Manchester City. L'entraîneur argentin s'est aussi exprimé sur son choix de remplacer le champion du monde français par Mauro Icardi.

"Il ne se sentait pas de débuter le match", a affirmé Mauricio Pochettino à propos de Kylian Mbappé, blessé au mollet et remplaçant pour la demi-finale retour de Ligue des champions entre Manchester City et le Paris Saint-Germain (ce mardi soir 21h, en exclusivité sur RMC Sport 1). "Nous avons attendu et on a parlé avec le staff médical, en accord avec lui. On a pris la meilleure décision pour tout le monde. (...) Il a tout fait pour être là, mais c'était impossible", a aussi déclaré l'entraîneur argentin au micro de RMC Sport, à une moins d'une heure du coup d'envoi.

Pour remplacer Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino a choisi Mauro Icardi en pointe, plutôt que Moise Kean. Il s'en est également expliqué: "Il est un buteur avec l'expérience pour ce genre de matchs. Il apporte différentes choses à notre équipe, par rapport à d'autres. On va sans doute jouer de manière différente avec lui. On croit en lui, comme en Moise. Peut-être qu'on va jouer de manière différente, c'est normal. On croit en nous, on pense qu'on peut faire quelque chose de spécial".

"On a un système flexible"

Comme à l'aller, perdu 2-1 par le PSG, Marco Verratti est titulaire avec deux autres milieux axiaux (Ander Herrera et Leandro Paredes). L'international italien pourrait évoluer une nouvelle fois en meneur de jeu avancé, et se replier sur le côté gauche en phase défensive. Mais le coach a prévenu que son équipe était préparée à plusieurs plans.

"On a un système flexible, a assuré Mauricio Pochettino. On peut jouer en 4-3-3 ou 4-2-3-1. En tout cas, on s'est préparés à jouer de manière différente pendant la rencontre".