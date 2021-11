Manchester City-PSG: Ramos pour la première fois dans le groupe

Sergio Ramos sera dans le groupe du PSG pour le déplacement à Manchester City, mercredi, en Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Une grande première pour le défenseur espagnol de 35 ans, perturbé par des problèmes physiques depuis son arrivée l’été dernier.

Il va enfin pouvoir être sur la feuille de match. Plus de quatre mois après son arrivée au PSG, Sergio Ramos va faire partie du groupe qui se déplacera à Manchester City, ce mercredi en Ligue des champions (21h). La fin d’un long tunnel pour le défenseur espagnol, qui a enchaîné les problèmes physiques depuis le début de saison. Blessé à un genou, puis touché au mollet, l’ancien capitaine du Real Madrid a dû prendre son mal en patience à l’infirmerie du Camp des Loges. Sa situation a créé pas mal de frustration chez les supporters et fait naître de nombreuses rumeurs, en Espagne notamment.

Après avoir repris l’entraînement il y a plusieurs semaines, le taulier de 35 ans est désormais "opérationnel". Reste à savoir si Mauricio Pochettino prendra le risque de l’aligner à l’Etihad Stadium. Alors qu’il n’a plus joué un match de haut niveau depuis mai dernier, Ramos est à court de rythme. Et l’intensité d’une telle rencontre n’est peut-être pas idéale pour une reprise. En même temps, le charisme et l’expérience du champion du monde 2010 peuvent être de précieux atouts pour Paris.

Un changement de schéma avec Ramos?

D’autant que l’arrière-garde rouge et bleue ne respire pas la sérénité ces derniers temps. Depuis le début de la saison, le club de la capitale a encaissé 14 buts en 14 journées de Ligue 1 et 5 en 4 matchs de C1. Une perméabilité difficilement compatible avec ses objectifs élevés. Le retour aux affaires de Ramos va offrir à Pochettino un secteur défensif plus solide. Avec Marquinhos, Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer, Abdou Diallo et le jeune El Chadaille Bistshiabu (16 ans).

De là à repenser son schéma pour évoluer avec trois centraux? Ce choc dans l’antre des Skyblues apportera peut-être un premier élément de réponse. En cas de victoire à l’Etihad, le PSG validera son billet pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Les partenaires de Kylian Mbappé peuvent également se qualifier en fonction du résultat de Bruges-Leipzig.