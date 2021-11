Premier League: Manchester City se balade, avec un geste sublime de Cancelo

Manchester City s’accroche, derrière le leader Chelsea. Les hommes de Pep Guardiola l’ont emporté 3-0 face à Everton, et restent à trois points des Blues, vainqueurs hier. João Cancelo a brillé avec une passe décisive impressionnante, de l’extérieur du pied.

D’un geste venu d’ailleurs, João Cancelo a débloqué le match, juste avant la pause. Sur un centre repoussé par la défense d’Everton, le latéral portugais, aux trente mètres, a adressé une passe laser de l’extérieur du pied. Il a trouvé Raheem Sterling, dans le dos de la défense, qui a pris de vitesse Keane pour conclure en une touche, du pied droit, et ainsi ouvrir le score.

La passe décisive de Cancelo pour Sterling © RMC Sport

C’est déjà la sixième passe décisive de João Cancelo cette saison, toutes compétitions confondues, et la troisième en Premier League. Lors de la précédente journée, il avait déjà été décisif en offrant un but à Bernardo Silva, lors de la victoire dans le derby face à Manchester United. Il y a malgré tout deux défenseurs qui ont donné plus de passes décisives que lui, cette saison en Premier League : Reece James (4) et Trent Alexander-Arnold (6).

A trois points de Chelsea

Après la mi-temps, Manchester City a poursuivi sa domination et Rodri a inscrit le but du 2-0 avant l’heure de jeu, d’une superbe frappe lointaine en une touche qui a terminé sa course dans la lucarne de Jordan Pickford. Bernardo Silva, en fin de rencontre, a paraphé la victoire des Cityzens, qui n’ont pas tremblé face aux Toffees.

Avec ce succès, Manchester City reprend la deuxième place du championnat, à trois points de Chelsea et un point devant Liverpool. De bon augure avant d’affronter le Paris Saint-Germain, mercredi soir en Ligue des champions, et West Ham le week-end prochain, dans une rencontre entre équipes du haut de tableau de Premier League.