Manchester City-PSG: tempête en Angleterre, la pelouse recouverte de grêle avant le match

De la grêle et des trombes d'eau sont tombées sur la pelouse de l'Etihad Stadium, à une heure du début de la demi-finale retour de Ligue des champions entre Manchester City et le PSG, mardi soir.

À Munich, la neige s'était invitée. Cette fois, à Manchester, l'invité surprise est la grêle. Environ une heure avant le coup d'envoi, prévu à 21h00, de la pluie et des billes de glace se sont abattues sur la pelouse de l'Etihad Stadium, où Manchester City et le Paris Saint-Germain doivent s'affronter mardi soir pour la demi-finale retour de Ligue des champions (en exclusivité sur RMC Sport 1).

Les joueurs vont donc évoluer sur un terrain difficile. Une température de 7°C et un taux d'humidité de 85%, avec un vent de plus de 20 km/h sont annoncés par l'UEFA.

Les arbitres ont vérifié la pelouse

Comme le veut l'usage, y compris par beau temps, les arbitres sont allés inspecter la pelouse et le bon fonctionnement de la technologie sur la ligne de but. Au vu des conditions métérologiques particulières, cette vérification menée par le Néerlandais Björn Kuipers et ses assistants avait encore plus de sens.

Même si les images sont impressionnantes, ce déluge n'a a priori pas remis en cause la tenue du match. Les joueurs du Paris Saint-Germain et de Manchester City sont arrivés en temps et en heure pour s'installer dans les vestiaires.