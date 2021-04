Bayern-PSG: de la neige à Munich mais une pelouse intacte à l’Allianz Arena

De la neige est tombée sur la ville de Munich ce mercredi mais les averses se raréfient. Et surtout, la pelouse a été préservée, offrant des conditions de jeu idéales pour le quart de finale aller de Ligue des champions entre le Bayern et le PSG (mercredi à 21h, en exclusivité sur RMC Sport 1).

Pas d’inquiétude. La rencontre de Ligue des champions Bayern Munich-PSG n’est aucunement menacée par la météo capricieuse qui sévit en Allemagne ce mercredi. Pour ceux qui ont été surpris par la tempête de neige qui s’est abattue sur le centre d’entraînement du Bayern Munich, sachez que l’Allianz Arena est située beaucoup plus au nord de la ville de Munich. Habitué à ces températures fraîches, le Bayern Munich a en plus équipé la pelouse de son stade d’un chauffage.

Les webcams postées dans l’enceinte allemande montrent d’ailleurs un terrain en parfait état et sans aucune trace de neige, qu’on retrouve en revanche à l’extérieur. Si la météo alterne entre chutes de neige et éclaircies, elle n’est pas de nature à remettre en cause la tenue du match. Les températures seront fraîches, c’est certain, et il devrait faire -1°c en ressenti ce soir, mais la pelouse sera, elle, d’excellente qualité, et les conditions de jeu très bonnes pour un match bouillant.

La webcam à l'extérieur de l'Allianz Arena © Capture

La webcam à l'intérieur de l'Allianz Arena © Capture

Des absences préjudiciables

Le PSG se déplace sur le terrain du Bayern Munich mercredi (en direct et en exclusivité sur RMC Sport 1 à partir de 21h), en quart de finale aller de la Ligue des champions. Et bien qu’il soit diminué par plusieurs absences de poids dans ses rangs (Lewandowski, Gnabry), le champion d’Europe en titre reste cette effroyable machine de guerre qui avait mis fin au rêve européen des Parisiens la saison dernière. Le match sera d'autant plus difficile à négocier que le PSG sera, lui, privé de Marco Verratti, sa pièce maîtresse dans l'entrejeu, et du latéral Alessandro Florenzi, indiscutable titulaire à droite.