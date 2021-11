Manchester City-PSG: un arbitre italien avec des souvenirs contrastés pour Paris

L’UEFA a désigné Daniele Orsato pour diriger le choc entre Manchester City et le PSG, mercredi à l’Etihad Stadium (21h sur RMC Sport 1), en Ligue des champions. L’arbitre italien de 45 ans a souvent croisé Paris dans le passé. Avec un souvenir douloureux, mais aussi de belles victoires. A Manchester notamment…

Le PSG va retrouver un visage qu’il connaît bien. L’UEFA a désigné Daniele Orsato pour diriger le match des joueurs de Mauricio Pochettino à Manchester City, ce mercredi en Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). L’Italien a arbitré le club de la capitale à cinq reprises lors des quatre dernières années. Avec un souvenir contrasté. Pour être plus précis, le contraste tient en une date: le 23 août 2020. Ce soir-là, Paris s’est incliné en finale face au Bayern Munich sur une tête de Kingsley Coman (1-0). Et c’est M. Orsato qui maniait le sifflet au stade de la Luz de Lisbonne.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour voir Manchester City-PSG et les meilleures affiches de Ligue des champions

Hormis ce triste épisode, l’arbitre italien a toujours bien réussi au PSG. A Manchester notamment. Il était sur le terrain lors des deux victoires des Rouge et Bleu à Old Trafford face à United, en février 2019 (0-2) et en décembre 2020 (1-3). Il était là aussi lorsque les partenaires de Neymar ont roulé sur le Celtic à Glasgow, en septembre 2017 (0-5).

Un arbitre très expérimenté

Plus récemment, il a dirigé le quart de finale retour de C1 entre Paris et le Bayern Munich, en avril dernier. Malgré leur défaite 1-0 dans leur jardin, les coéquipiers de Kylian Mbappé, vainqueurs 3-2 à l’Allianz Arena, avaient arraché leur qualification au terme d’un match irrespirable au Parc des Princes.

City connaît un peu moins M. Orasato. L’arbitre de 45 ans n’a dirigé qu’à deux reprises les Skyblues. Lors d’une défaite à domicile face à l’OL de Maxwel Cornet (1-2 en septembre 2018) et au cours d’une victoire à Bernabeu contre le Real Madrid (1-2 en février 2020). Cette saison, l’officiel italien a arbitré deux rencontres de C1: Benfica-Barça (3-0) et Salzboug-Wolfsbourg (3-1). Il a également accompagné la victoire Monaco contre le Sparta Prague en tour préliminaire (3-1). Depuis le début de sa carrière professionnelle (en 1993), Daniele Orsato a eu à gérer 486 matchs, dont 38 en Ligue des champions.