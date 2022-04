Manchester City-Real Madrid: à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la demi-finale de Ligue des champions

Les demi-finales de Ligue des champions débutent ce mardi avec le choc entre Manchester City et le Real Madrid. Les coéquipiers de Karim Benzema auront fort à faire face à la bande de Pep Guardiola, toujours à la recherche d'une première coupe aux grandes oreilles.

Une finale avant l'heure. Après avoir respectivement éliminé l'Atlético de Madrid et Chelsea, Manchester City et le Real Madrid se retrouvent ce mardi soir à l'Etihad Stadium pour la demi-finale aller de Ligue des champions. Cette rencontre sera à suivre dès 21 heures sur RMC Sport 1 et Canal+, ainsi qu'à la radio RMC et en direct commenté sur l'appli et le site RMC Sport.

Benzema, l'atout numéro un des Madrilènes

Souvent dos au mur lors de la phase à élimination directe, le Real Madrid a pu compter sur Karim Benzema. Le Français, auteur de deux triplés et d'un but en quatre matchs couperets, sera forcément attendu dans l'antre des Citizens, à la recherche d'un premier sacre sur la scène continentale après l'échec en finale la saison passée contre Chelsea.

Ce choc est aussi l'occasion de voir s'affronter deux spécialistes de la compétition, puisque Pep Guardiola et Carlo Ancelotti ont tous les deux remporté la compétition en tant que joueur et entraîneur. Le coach des champions d'Angleterre est d'ailleurs celui qui a atteint le plus souvent le stade des demi-finales (9 fois), juste devant l'entraîneur italien et José Mourinho (8).