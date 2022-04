City-Real: Guardiola ne veut pas entendre parler du poids de l’histoire en Ligue des champions face à Madrid

Quelle différence fait le poids de l'histoire dans ce type de matches à enjeux ? Telle est la question qui a été posée à Pep Guardiola ce lundi, à la veille de la demi-finale aller de Ligue des champions qui opposera Manchester City et le Real Madrid à l'Etihad Stadium ce mardi (21h).

Pep Guardiola ne s’attend pas à une partie de plaisir face au Real Madrid, ce mardi en demi-finale aller de la Ligue des champions (21h). "On va affronter les rois de cette compétition, donc quoi qu'il en soit, on va souffrir", a prévenu l'entraîneur de Manchester City, longtemps bête noire du Real lorsqu'il entraînait le Barça (2008-2012). Le grand Real ne joue pas aussi bien que son futur adversaire en C1 mais reste le détenteur du record de trophées dans l'épreuve-reine européenne (13) et rêve d'une nouvelle finale, quatre ans après son dernier sacre.

"Si nous devons jouer face à l'histoire, nous n'avons aucune chance. L'histoire parle d'elle-même, a estimé Guardiola ce lundi. Pour nous, ce sera un test incroyable et nous allons essayer. De souffrir quand nous devons souffrir, d'avoir le ballon, d'attaquer quand c'est possible. C'est la même chose lorsque nous affrontons des grandes équipes de cette compétition comme le Bayern ou le Barça. Ce sera une autre leçon pour l'avenir."

Paris rappelé à ses heures les plus sombres dans l'enfer du Bernabeu

Le poids de l’histoire du Real peut peser très lourd sur les jambes et les têtes des adversaires, rendant chaque passe, chaque choix beaucoup plus difficile à réaliser. Elle passe par son palmarès, mais elle est également indissociable de son stade, Santiago Bernabeu. Le Paris Saint-Germain peut en témoigner. L’égalisation de Karim Benzema au match retour ne qualifiait pas le Real, mais il a réveillé tout un stade, qui s’est soudainement mis à rugir. Les Parisiens se sont alors liquéfiés, cédant à la peur que leur inspirait l’antre du Real.

"Nous ne pouvons pas changer l'histoire, je l'ai déjà dit. Mais demain nous jouerons à 11 contre 11 et nous allons essayer de gagner, a déclaré Guardiola. Bien sûr, Madrid a des joueurs qui ont été dans ces situations de nombreuses fois en Ligue des champions. Peut-être que nous avons des choses qu'ils n'ont pas, on ne sait jamais. Au final, c'est compliqué de faire des prédictions. Je ne pense pas que ni moi ni Ancelotti allons gagner ou perdre les demi-finales. Ce sport appartient aux joueurs. Ce sont eux qui feront la différence, et c'est pour cela que les gens vont dans les stades."