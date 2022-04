Real-Chelsea: "Le meilleur club du monde", la joie de Benzema et des Madrilènes dans le vestiaire

Luka Modric en sauveur, David Alaba en danseur et Karim Benzema soulagé… Les joueurs du Real Madrid ont savouré dans le vestiaire leur qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions après un bras de fer intense avec Chelsea (2-3, a.p.).

Les notes d’une sono bruyante mais surtout un immense soulagement ont envahi le vestiaire du Real Madrid, mardi à l’issue du quart de finale retour de la Ligue des champions perdu face à Chelsea (2-3, a.p.). Mais le score suffit au bonheur des Merengues, vainqueurs 3-1 à l’aller mais au bord du précipice lors du second acte. Alors, l’issue heureuse a libéré les hommes de Carlo Ancelotti.

Comme il l’avait fait lors de la remontada face au PSG (1-0, 3-1) au tour précédent, Luka Modric a félicité ses coéquipiers un à un. David Alaba, qui découvre l'ambiance madrilène cette saison, a salué ce renoncement à la défaite dans les gênes du club. "L’état d’esprit de cette équipe est incroyable", savoure l’international autrichien. "Regarde ce gars, il a 36 ans!", poursuit-il en montrant Modric avant de se lancer dans quelques pas de danse.

"Le meilleur club du monde!", lance Benzema

A ses côtés, Dani Carvajal lui résume l’ADN de l’équipe. "Il faut souffrir pour gagner, rappelle le latéral droit. On le sait mieux que quiconque." Grand sourire sur le visage, Karim Benzema savoure ce nouveau scénario renversant après celui face au PSG. Auteur d’un triplé à Londres il y a une semaine, il a offert la qualification à son équipe en inscrivant son 12e but de la saison dans la compétition durant la prolongation.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder les quarts de finale de la Ligue des champions

"C’était très difficile, fait remarquer l’international français, plus que jamais en course pour le Ballon d’or. C’est une équipe très difficile mais nous n’avons jamais arrêter de penser que nous allions gagner et marquer. On a perdu le match mais on a gagné avec le cœur. Le Real Madrid est le meilleur club du monde."