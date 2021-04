Mbappé: "Si je gagne la Ligue des champions, il y aura de l’émotion"

Kylian Mbappé a confié ses rêves de titre européen dans une interview RMC Sport. Le prodige du PSG a notamment assuré qu’une victoire en Ligue des champions serait particulièrement riche en émotions.

Le PSG se déplace ce mercredi à Munich pour y défier le Bayern lors du quart de finale aller de Ligue des champions. Quelques mois après la défaite en finale de C1 contre les Bavarois (1-0), les Franciliens espèrent prendre leur revanche. Kylian Mbappé a confié dans un entretien à RMC Sport (diffusé à 20h40 ce samed sur RMC Sport 1) ce que représenterait pour lui un sacre en club après avoir déjà atteint les sommets en sélection.

"La Ligue des champions, cela a une place très importante, a assuré le prodige du PSG et de l’équipe de France. La Coupe du monde, le fait de l’avoir gagnée tôt, c'est quelque chose que tu ne réalises pas forcément. Peut-être que si j’ai la chance d’en gagner une à 30 ans, elle sera plus forte en émotions et en symbolique que celle que j’ai gagnée. Pour moi, c’était ma première, tu gagnes, ok on y va, c’est gagné, ok on peut rentrer. Je n’ai pas souffert pour la gagner, je suis venu, je l’ai gagnée tout de suite."

Mbappé: "J’ai connu des étapes où l’on a perdu, souffert"

Demi-finaliste avec Monaco en 2017 puis battu prématurément par le Real Madrid et Manchester United avec le PSG, Kylian Mbappé a touché du bout des doigts son rêve de gloire lors du Final 8 de Lisbonne la saison passée. Les difficultés rencontrées donneront une autre saveur à une éventuelle victoire en C1.

"La Ligue des champions, c’est autre chose, car j’ai connu des étapes où l’on a perdu, souffert. C’est autre chose, a poursuivi l’attaquant de 22 ans. Si on la gagne, ce sera autre chose. Si je la gagne, il y aura de l’émotion, même si la Coupe du monde, c’est le Graal absolu. Mais la Ligue des champions, pour moi, en club, c’est ce qui se fait de mieux."

