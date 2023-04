OL: Aulas révèle le plus grand regret de sa carrière

Le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a confié au micro de Canal+ que l'élimination de son équipe en quart de finale de la Ligue des champions face au PSV Eindhoven lors de la saison 2004-2005 reste le plus grand regret de sa carrière. En cause, le fameux non-pénalty sur Nilmar...

C’était il y a 18 ans presque jour pour jour. Le 13 avril 2005, au Philips Stadion, le PSV Eindhoven reçoit l’Olympique Lyonnais en quart de finale retour de Ligue des champions. A l’aller, à Gerland, les Gones entraînés par Paul Le Guen ont été accrochés 1-1. Même score aux Pays-Bas. Prolongation.

A la 100e minute de jeu, l’attaquant brésilien de l’OL Nilmar est accroché dans la surface par Gomes, le gardien du PSV. Le penalty semble évident pour tout le monde sauf pour l’arbitre Kim Milton Nielsen. Le VAR n’existe pas encore. Score final 1-1. Les partenaires de Juninho finiront par s’incliner lors de la cruelle séance des tirs au but. C’est le PSV qui disputera les demi-finales face à l’AC Milan lors d’une édition remportée par Liverpool à l’issue d’une finale d’anthologie face à l’équipe lombarde.

"Ça fait de plus en plus mal d’ailleurs"

Si l’Olympique Lyonnais a fait mieux depuis en atteignant les demi-finales en 2010 et 2020, ce quart face à Eindhoven reste toujours en travers de la gorge de Jean-Michel Aulas : "C’est le regret de ma carrière, confie le président lyonnais à Canal+. Déjà, je suis sûr qu’il y a pénalty. On n’est pas d’accord avec la décision. Tous étaient unanimes pour dire qu’il y a pénalty. Ça fait de plus en plus mal d’ailleurs. C’est une détresse parfaite. Demi-finale de la Champions League, vous êtes tout en haut..."

JMA estime qu’atteindre d’un tel niveau aujourd’hui est "devenu quasiment impossible" pour des raisons économiques. Cele ne l’empêche pas de bomber le torse à l’heure des bilans : "On a joué 20 fois la Champions League, rappelle-t-il. On est le premier club en France, devant le PSG, en nombre de Champions League jouées." Et de conclure, un peu amer : "Il y a un petit péché d’orgueil qui fait qu’on se dit que ce sera bon la prochaine fois. Mais en fait il n’y a jamais de prochaine fois..." L'OL n'a plus disputé la C1 depuis la saison 2019-2020.