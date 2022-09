OM-Francfort: débordements redoutés, sifflets contre Balerdi… L'appel de Tudor aux supporters marseillais

A la veille du match de Ligue des champions entre l’OM et l’Eintracht Francfort, ce mardi au Vélodrome (21h sur RMC Sport 1), Igor Tudor a lancé un message fort aux supporters marseillais. Le coach olympien espère que la rencontre se déroulera sans débordement et que Leonardo Balerdi sera soutenu par le public, malgré son début de saison décevant.

Le sud de la France va connaître un nouvel afflux massif de supporters allemands. Et cette perspective inquiète pas mal de monde. Moins d’une semaine après les graves incidents qui ont perturbé le match entre Nice et Cologne en Ligue Europa, l’OM s’apprête à recevoir l’Eintracht Francfort ce mardi en Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Avec l’objectif d’éviter les incidents, alors que près de 5.000 fans adverses pourraient débarquer sans billet dans la cité phocéenne (en plus des 3.300 qui garniront le parcage visiteurs). Dans ce contexte électrique, Igor Tudor compte sur la retenue et la responsabilité des supporters phocéens.

"J’invite vraiment les supporters à ce que ce soit une fête du football, un exemple de soutien, a lâché le coach croate en conférence de presse. C’est important parce que ce match sera suivi à travers le monde, pas seulement en France. Il faut vraiment que les supporters réussissent à soutenir le club et à montrer qu’ils sont de bons supporters. J’espère qu’il n’y aura pas de problème. Je suis sûr que tout se passera bien. J’espère que ce sera une belle fête pour les familles, le public en général, et surtout qu’on pourra obtenir un bon résultat."

"Balerdi est un grand défenseur"

Même vœu formulé par Mattéo Guendouzi, l’un des chouchous du public. "On sait que ce match est attendu par nos supporters, avec le retour de la Ligue des champions au Vélodrome. Ça va être très important pour eux, observe l’international français. On sait qu’ils seront là pour nous pousser. Moi, j’ai pleinement confiance en eux. J’espère vraiment qu’il n’y aura pas de débordements comme il y a pu avoir lors du match Nice-Cologne. Mais je sais que nos supporters vont très bien se comporter, comme ils le font depuis un bon moment. Ça va être une fête. C’est un match de Ligue des champions, une fête du football. On sait que les supporters seront là pour nous pousser et nous aider à ramener les 3 points."

Après avoir été remplacé face au Losc après seulement 28 minutes, samedi dernier en Ligue 1 (2-1), Leonardo Balerdi sera aligné contre Francfort. Reste à savoir comment le Vélodrome accueillera le défenseur argentin, auteur d’un début de saison décevant et copieusement sifflé lors sa sortie du terrain il y a deux jours. "Je le répète, c’est important de le dire: il n’est pas sorti parce qu’il a mal joué mais parce qu’il avait déjà pris un carton et que l’arbitre avait tendance à donner des cartons facilement J’avais peur qu’il soit exclu", a précisé Tudor, avant de demander aux supporters d’encourager son défenseur argentin de 23 ans: "Contre Francfort, Balerdi sera titulaire et je m’attends à quelque chose de positif de la part du public. Pour qu’il montre que c’est un public différent, capable de soutenir un joueur qui donne tout pour l’équipe, qui est un garçon sensible et surtout un grand défenseur".