OM: "Tout ce qui m’arrive, je le mérite", clame Guendouzi avec Francfort

Six jours après sa défaite frustrante sur le terrain de Tottenham (2-0), l’OM retrouve les terrains de la Ligue des champions face à Francfort, mardi soir (21 heures, RMC Sport 1). A la veille d’accueillir les Allemands, Mattéo Guendouzi s’est épanché sur sa bonne passe personnelle et celle de son club.

Mattéo Guendouzi a le vent en poupe. A Marseille depuis un peu plus d’un an, l’ancien joueur d’Arsenal a pris une grosse envergure avec le maillot olympien. Devenu un élément essentiel de l’équipe marseillaise au fil de prestations toujours convaincantes, le milieu de terrain de 23 ans a également accédé au rang d’international avec l’équipe de France (6 sélections, 1 but).

Six jours après son revers sur la pelouse de Tottenham (2-0) et à la veille de recevoir Francfort pour la deuxième journée de la Ligue des champions (21 heures sur RMC Sport 1), Guendouzi a été interrogé en conférence de presse sur son envolée personnelle lors de derniers mois fructueux.

"Tout ce qui m’arrive, je le mérite. Je travaille depuis longtemps pour avoir ces récompenses-là, ne s’est pas caché le Marseillais. J’ai fait un très bon choix en venant à l’OM. Je suis très heureux et très épanoui ici. J’espère que ça va continuer. Ça va passer par le travail et la confiance avec toutes les personnes au club."

"On a assimilé les principes de jeu"

Mattéo Guendouzi s’est également confié sur la bonne passe collective de de son club, deuxième et toujours invaincu en Ligue 1 (6 victoires, 1 nul). Si la méthode Igor Tudor essuyait quelques critiques en début de saison, celle-ci semble avoir porté ses fruits ces dernières semaines.

Guendouzi, capitaine ce week-end face à Lille (victoire 2-1), le confirme: "Les matchs de préparation ont été un peu difficiles, avec un nouveau coach, de nouveaux joueurs et une nouvelle philosophie de jeu. Forcément, il a fallu un temps d’adaptation, admet-il. Mais aujourd'hui, on est tous épanouis. On a de très bons résultats mais il y a aussi la manière depuis le début de saison".

Avant de louer les préceptes de jeu amenés par le coach croate, "vertical, avec beaucoup de pressing et d'intensité". "On est en nette progression. On a très bien assimilé les principes de jeu. On est tous confiants et en amélioration constante."