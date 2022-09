OM-Francfort: la vidéo du but de Lindström, sur une malheureuse remise de Rongier

L'OM a concédé le premier but ce mardi face à l'Eintracht Francfort en Ligue des champons, quelques instants (43e) avant de revenir au vestiaire. Sur une déviation de Valentin Rongier dans la surface de réparation, Jesper Lindstrøm n'a eu plus qu'à ajuster Pau Lopez.

L'OM a donné le bâton pour se faire battre. En fin de première période, le club phocéen a concédé l'ouverture du score (43e) après une erreur malheureuse de Valentin Rongier, profitant ensuite au Danois Jesper Lindstrøm. Pau Lopez n'a rien pu faire face à un adversaire qui s'est retrouvé en parfaite position dans la surface, tirant en première intention.

Une domination stérile de l'OM

Tout est parti d'un contrôle un peu manqué d'Eric Bailly, redonnant le ballon à Francfort. En voulant trouver Mario Götze dans la surface, Randal Kolo Muani a vu son ballon être dévié par Valentin Rongier. Un véritable coup de froid, qui demande forcément une réaction pour l'OM.

Si l'équipe d'Igor Tudor avait le pied sur le ballon lors des 45 premières minutes, elle a donc été punie devant son public, bouillant, au Stade Vélodrome. Samedi dernier, l'OM avait déjà concédé le premier but de la partie, avant de renverser le LOSC pour s'imposer (2-1) lors de la septième journée de Ligue 1.

Plus tôt dans la soirée, le Sporting Portugal a dominé Tottenham (2-0), prenant le large au classement avec six points. Une nouvelle défaite de l'OM, six jours après le revers face aux Spurs (2-0), serait forcément une très mauvaise opération. A Londres, Alexis Sanchez et ses coéquipiers avaient déjà dominé la première période sans trouver la faille. Richarlison avait surgi dans le dernier quart d'heure pour inscrire deux buts de la tête, face à une équipe réduite à 10.