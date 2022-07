OM: "L'objectif principal est de bien faire", Tudor dévoile ses ambitions en Ligue des champions

Le nouvel entraîneur de l’OM, Igor Tudor, a évoqué lors de sa conférence de presse de présentation la prochaine Ligue des champions, qu’il s’apprête à découvrir. Conscient des attentes, il espère contenter ses supporters, tout en se voulant patient.

L’OM veut montrer un autre visage en Ligue des champions, après deux campagnes désastreuses (en 2013-2014 et 2020-2021). Qualifié directement pour la phase de poule à la faveur d’une deuxième place en Ligue 1, le club marseillais abordera la prochaine édition avec un nouveau coach. Présenté à la presse ce mardi, Igor Tudor a évoqué la Ligue des champions, une compétition qu'il goûtera pour la première fois.

>> Revivez la conférence de presse de Tudor et Longoria

Tudor veut que "les gens voient une vraie équipe avec des idées claires"

"L'objectif principal est de bien faire, d'avoir une identité claire, que les gens voient une vraie équipe avec des idées claires, avec ou sans ballon, explique l’entraîneur croate. En connaissant la grandeur du club, l’objectif est toujours de gagner, de réussir à remporter les matchs. Les supporters, au vue de l'histoire du club, ont beaucoup d'attentes. C’est un travail qui se fait étape par étape, cela ne se fait pas du jour au lendemain. Ça passe par le travail quotidien, un bel entraînement ensuite un beau match, pour obtenir des résultats qui complètent nos objectifs au fur et à mesure de la saison."

Tudor détaille également son style de jeu, sans se montrer beaucoup plus explicite. "Ça va être long si on commence à parler de la façon dont on va jouer, on pourra y être jusqu'à demain, ironise-t-il. Je veux un football offensif et intense, mais pas au détriment de la défense. Mon objectif principal quand les gens viendront au stade, c'est qu'ils ne soient pas déçus." Pas sûr que le spectacle promis ne suffise à contenter les supporters de l’OM, qui ne veulent plus faire office de simples sparring-partners en Ligue des champions.