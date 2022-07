Mercato: Pablo Longoria "a parlé" avec Mandanda, annoncé sur le départ

Présent en conférence de presse pour la présentation d’Igor Tudor, Pablo Longoria s’est exprimé sur la situation de Steve Mandanda, annoncé vers Rennes par L’Equipe. Selon le média français, l'international tricolore a déjà trouvé un accord avec les Bretons.

En quête d’une nouvelle aventure, Steve Mandanda (37 ans) pourrait trouver son bonheur en Bretagne. Relégué sur le banc des remplaçants depuis l'arrivée de Pau Lopez l’été dernier, l'international français se dirigerait vers le Stade rennais selon L’Equipe. Le champion du monde aurait même déjà trouvé un accord contractuel avec le club breton et attendrait désormais que les deux camps se mettent d’accord sur le prix du transfert.

Présent en conférence de presse à l’occasion de la présentation d’Igor Tudor en tant qu’entraîneur de l’OM, Pablo Longoria s’est exprimé sur le cas du portier de 37 ans: “Dans les derniers jours, on a beaucoup discuté avec lui sur sa position dans le club. On a parlé, on a dit que le modèle de gardien sera le même que l'année dernière, avec une concurrence. On a eu des conversations sincères."

Important en fin de saison

En fin de contrat en 2024, Mandanda n’est apparu qu’à neuf reprises entre les poteaux olympiens en Ligue 1 la saison dernière. Il a toutefois été l’un des protagonistes de l’épopée marseillaise en Ligue Europa Conférence, en prenant part à tous les matchs jusqu’à l'élimination en demi-finale, contre le Feyenoord Rotterdam. Il a également pu profiter de plus de temps de jeu en fin de saison, participant au sprint final et à la qualification en Ligue des champions.

Du côté rennais, les Bretons sont toujours en quête d’un gardien pour remplacer Alfred Gomis, loin d’être impérial cette saison. Un temps intéressé par Yann Sommer ou Fernando Muslera, Rennes aurait donc jeté son dévolu sur l’homme au 467 matchs en Ligue 1. Ce qui pourrait être l’ultime rebond de Mandanda pourrait aussi lui laisser une infime de chance de prétendre à une place lors de la prochaine Coupe du monde au Qatar, lui qui n’a plus été appelé par Didier Deschamps depuis septembre 2021.