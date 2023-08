OM-Panathinaïkos: "le destin ne voulait pas qu’on se qualifie aujourd’hui", regrette Marcelino

Marcelino, entraîneur de l’OM, ne digère pas le scénario du match face au Panathinaïkos largement dominé par son équipe avant que le sort et la malchance s’en mêlent.

L’optimisme de Marcelino a volé en éclat, mardi soir. L’entraîneur marseillais affichait sa sérénité depuis la défaite de l’OM sur le terrain du Panathinaïkos (1-0), mercredi dernier au 3e tour aller de qualification à la Ligue des champions. Elle s’est ressentie chez ses joueurs, auteurs d’un grand match et bien partis pour se hisser au tour suivant en menant 2-0 à l’entame des arrêtes de jeu. Puis, les coups du sort se sont succédé: un penalty concédé en toute fin de match, un but refusé, puis l'élimination aux tirs au but (2-1, 3 t.a.b. 5). L’entraîneur accuse le coup.

"Sur l’ensemble des deux matchs, on méritait de se qualifier"

"Pour moi c’est très facile d’analyser la partie, a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre. Ce qui est difficile à analyser, c’est le résultat. Il y avait surtout une équipe sur le terrain durant ce match. On a eu beaucoup d’occasions, et dans les mêmes conditions, on gagnerait la plupart des matchs avec plusieurs buts d’écart… On aurait dû marquer davantage, c’est ce que doit faire une équipe quand elle est supérieure à l’autre comme aujourd’hui. Pour moi ce qui est inexplicable, c’est la dernière action, un simple choc entre deux joueurs, et une minute après un penalty qui est sifflé, pour moi ça n’a pas de logique. Mais j’espère que dans les matchs à venir on continuera à jouer comme aujourd’hui, ça voudra dire qu’on est sur le droit chemin."

"C’est une déception bien évidemment, on était déterminés à passer, on sait que c’était un énorme objectif à mon arrivée, poursuit-il. C’est le football. A nous de travailler dur pour avoir les supporters derrière nous. Ça ne fait qu’un mois de travail… On doit se concentrer sur la récupération et continuer à jouer comme aujourd’hui."

L’entraîneur assume ses décisions, comme celle de faire entrer en jeu son gardien remplaçant, Ruben Blanco, pour la séance de tirs au but. "Je ne regrette pas le changement de gardien avant les tirs au but, c’est une discussion qu’on avait prise avec tout le staff et que j’assume, conclut-il. On n’a pas eu de chance même aux tirs au but, puisqu’on a eu ce tir au but repoussé (par Ruben Blanco) qui retombe quand même dans les filets. Le destin ne voulait pas qu’on se qualifie aujourd’hui. On a créé énormément d’occasions, on a été supérieurs tout au long du match, même en prolongation… Aujourd’hui les détails n’étaient pas en notre faveur. Sur l’ensemble des deux matchs, on méritait de se qualifier."