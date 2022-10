OM-Sporting, les compos: Sanchez de retour, Payet et Rongier remplaçants

Igor Tudor a choisi de ne pas titulariser Dimitri Payet pour le troisième match de Ligue des champions de l'OM, ce mardi soir face au Sporting CP (18h45, en direct sur RMC Sport 1). Alexis Sanchez, sur le banc le week-end dernier, fait son retour .

C'est sans Dimitri Payet, ni Gerson, tous deux décevants contre l'Eintracht Francfort, que l'Olympique de Marseille reçoit le Sporting Clube de Portugal ce mardi soir au Vélodrome (18h45, en direct sur RMC Sport 1), pour la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder les matchs du PSG et de l'OM en Ligue des champions

Laissé sur le banc durant tout le match remporté 3-0 vendredi soir à Angers, Alexis Sanchez fait son retour dans le onze de départ concocté par Igor Tudor. En quête d'un premier but cette saison sur la scène européenne, l'international chilien est associé à Amine Harit et Cengiz Ünder. Au milieu, Jordan Veretout est préféré à Valentin Rongier. En défense, Éric Bailly, qui souffrait dernièrement d'un souci musculaire, évolue avec Chancel Mbemba et Leonardo Balerdi.

Du côté du Sporting CP, par rapport à l'équipe victorieuse lors de la précédente journée contre Tottenham (2-0), Jerry St. Juste fait son retour en défense centrale et Ricardo Esgaio remplace Pedro Perro sur le côté droit.

Les compositions de départ:

OM: Lopez - Mbemba, Balerdi, Bailly - Clauss, Guendouzi, Veretout, Tavares - Under, Sanchez, Harit.

Remplaçants: Ngapandouentnbu, Blanco, Gigot, Gerson, Payet, Suarez, Rongier, Gueye, Kaboré.

Sporting: Adán - Inácio, St Juste, Reis - Esgaio, Ugarte, Morita, Nuno Santos - Pedro Gonçalves, Edwards, Trincão.

Remplaçants: Israel, A. Paulo, Alexandropoulos, Rochinha, Issahaku, Paulinho, A. Gomes, Marsa, Nazinho.