OM-Tottenham: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match décisif en Ligue des champions

Dernier de son groupe, l'OM doit s'imposer ce mardi soir pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le coup d'envoi du "match de l'année" sera donné à 21 heures, sur RMC Sport 1.

C'est le grand soir pour l'Olympique de Marseille. Une semaine après la défaite à Francfort, les hommes d'Igor Tudor jouent leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions ce mardi soir face à Tottenham, dans un stade Vélodrome prêt à vibrer pour le "match de l'année". Le coup d'envoi de cette rencontre de la dernière journée de la phase de groupe sera donné à 21 heures et sera diffusé sur RMC Sport 1 et Canal+Foot. Le match sera également à suivre à la radio sur RMC ainsi qu'en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.

>> Découvrez les offres pour regarder OM-Tottenham

L'OM peut y croire

Ce mardi, les Marseillais disputent sans doute le match le plus important du début de saison. Les supporters espèrent eux un dénouement aussi heureux qu'en 2011, lorsqu'une victoire 3-2 sur la pelouse de Dortmund avait permis aux Phocéens de franchir les poules. Pour cela, il faudra renverser l'actuel troisième de Premier League et finaliste de la C1 en 2019. Pas une mince affaire, certes, mais peut-être pas non plus une mission impossible pour les hommes d'Igor Tudor.

Battus (2-0) puis tenus en échec sur leur pelouse (1-1) contre le Sporting Portugal, les joueurs d'Antonio Conte ont laissé échapper des points. Contre un OM réduit à 10 en début de seconde période, lors du premier affrontement entre les deux équipes en septembre (2-0), les Londoniens avaient mis du temps à trouver la faille et avaient manqué de réussite (18 tirs, deux cadrés).