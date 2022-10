OM-Tottenham: Bailly titulaire, un doute concernant le positionnement de Guendouzi

L'Olympique de Marseille joue son avenir en Ligue des champions ce mardi avec la réception de Tottenham lors de la sixième journée (21h, RMC Sport 1). Obligé de gagner pour se qualifier, le club phocéen pourra compter sur le retour d'Eric Bailly en défense centrale alors qu'Igor Tudor devra encore décider du rôle donné à Mattéo Guendouzi.

La victoire ou la porte. Prétendant aux huitèmes de finale de la Ligue des champions, l'OM doit s'imposer contre Tottenham ce mardi au Vélodrome (21h sur RMC Sport 1) pour rejoindre le prochain tour. Tenus en échec en championnat par Strasbourg (2-2), les Phocéens gardent leur destin en mains face aux Spurs. Bonne nouvelle pour Igor Tudor, le coach marseillais enregistrera le retour d'Eric Bailly en défense.

Forfait lors de la défaite européenne à Francfort (1-2) et absent lors des deux derniers matchs de Ligue 1, l'Ivoirien est remis d'un problème physique à la cuisse et a eu de bonnes sensations lors de l'entraînement ce lundi. L'ancien de Villarreal et de Manchester United retrouvera une place de titulaire avec Chancel Mbemba et Leonardo Balerdi dans la défense à trois de l'Olympique de Marseille.

>> Toutes les infos avant OM-Tottenham

Quel poste pour Guendouzi?

Entré à la pause contre Strasbourg, Nuno Tavares devrait être titularisé ce mardi face aux Spurs. La tendance est à un retour du latéral portugais dans le onze de départ malgré ses mauvaises performances depuis plusieurs semaines.

En cette veille de match, un doute subsiste quant au positionnement de Mattéo Guendouzi. Cela constituera l’une des indications des intentions de jeu d’Igor Tudor ce mardi sur la pelouse du Vélodrome. Soit l'ancien d'Arsenal est aligné au milieu en association avec Jordan Veretout, avec du coup Cengiz Under titulaire aux côtés de Amine Harit et Alexis Sanchez. Soit Mattéo Guendouzi demeure dans le trio de devant, avec donc un schéma plus habituel mais moins offensif avec Valentin Rongier au milieu. Réponse mardi.

La compo probable de l'OM contre Tottenham: Pau Lopez - Mbemba, Bailly, Balerdi - Clauss, Guendouzi (ou Rongier), Veretout, Tavares - Under (ou Guendouzi), Harit - Sanchez.