OM-Tottenham: pourquoi les Marseillais doivent y croire

L'Olympique de Marseille reçoit Tottenham ce mardi (21 heures sur RMC Sport) dans un choc au sommet pour cette dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Au Vélodrome, les hommes d'Igor Tudor peuvent, en cas de succès, rallier les 8es de finale de la compétition. Et ceux-ci disposent d'arguments pour parvenir à leurs fins.

L'OM dispute, sans doute, le match le plus important de son début de saison ce mardi au Vélodrome contre Tottenham. Pour son dernier match de la phase de groupes (groupe D) de la Ligue des champions, Marseille peut valider son billet pour les 8es de finale en cas de victoire face aux Spurs.

Les supporters phocéens rêvent d'un scénario à la Dortmund en 2011, avec une victoire 3-2 qui avait permis à Mathieu Valbuena et ses coéquipiers de franchir les poules. Pour cela, il faudra renverser l'actuel troisième de Premier League et finaliste de la C1 en 2019. Pas une mince affaire, certes, mais peut-être pas non plus une mission impossible pour les hommes d'Igor Tudor.

Les Spurs ne donnent pas toutes les garanties depuis le début de saison

Equipe supposément la plus forte du groupe D, force est de constater qu'à l'aube de cette dernière journée de phase de poules, Tottenham n'a pas vraiment assumé son statut. Battus (2-0) puis tenus en échec sur leur pelouse (1-1) contre le Sporting Portugal, les joueurs d'Antonio Conte ont laissé échapper des points. Contre un OM réduit à 10 en début de seconde période, lors du premier affrontement entre les deux équipes en septembre (2-0), les Londoniens avaient mis du temps à trouver la faille et avaient manqué de réussite (18 tirs, deux cadrés).

Depuis le début de la C1, ils ont même inscrit un but de moins que les Olympiens (six contre sept) et possèdent la même différence de buts (+1) que Marseille. Un argument de plus qui montre que les débats s'annoncent serrés. Et lorsqu'on élargit aux performances des Spurs en Premier League, il y a de quoi être optimiste du côté de l'OM.

S'ils sont parvenus à renverser Bournemouth en toute fin de partie samedi (2-3), la défense à trois de Tottenham, composée de Davies, Lenglet et Sanchez, n'a pas présenté de gages de sûreté, loin s'en faut. Devant, Harry Kane garde le cap (11 buts en 18 matchs toutes compétitions confondues) mais son coéquipier Heung-min Son n'est pas au sommet de sa forme depuis le début de l'exercice 2022-2023 (cinq buts et deux passes décisives en 18 matchs). Dans les buts, le capitaine Hugo Lloris n'est pas exempt de tout reproche, avec des boulettes contre Newcastle ou Arsenal. Enfin, si l'on jette un oeil aux résultats des Spurs dans les matchs à enjeu en championnat, il y a de quoi se rassurer, avec des défaites contre le rival Arsenal (3-1), contre Manchester United (2-0) ou Newcastle à domicile (1-2).

Des résultats en berne mais toujours de l'intensité pour l'OM

Avec quatre défaites et un nul sur les cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues, inutile de préciser que l'OM n'arrive pas vraiment dans les meilleures dispositions à l'aube du "match de l'année". Dernier contretemps : le nul concédé dans les dernières minutes samedi soir à Strasbourg (2-2), alors que les Marseillais menaient 2-0 et avaient la rencontre en main. C'est d'ailleurs sur cette maîtrise affichée que les hommes d'Igor Tudor devront capitaliser, ainsi que sur l'intensité physique qu'ils sont capables de dégager.

En dépit de la défaite contre Lens (0-1) au Vélodrome il y a dix jours, le gros défi physique imposé par Matteo Guendouzi et ses partenaires aux Sang et Or, notamment en première période, laisse à penser que oui, ils peuvent bousculer les Anglais. Moins en forme lors des derniers matchs, les latéraux olympiens, notamment Jonathan Clauss, possèdent peut-être les clés pour gêner l'organisation des Spurs et abreuver au maximum Alexis Sanchez par des centres dans la surface. Enfin, le retour probable en défense centrale d'Eric Bailly, plus fiable que Balerdi, ce mardi a tout de l'excellente nouvelle. Reste désormais à mettre tous ces ingrédients bout à bout pour aller chercher une lucrative qualification pour les 8es de finale.