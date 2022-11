OM-Tottenham: Niang ne comprend pas pourquoi Tudor a laissé Payet sur le banc

L’OM a vécu une terrible désillusion face à Tottenham, mardi en Ligue des champions (1-2). En s’inclinant à la dernière minute, les Marseillais se retrouvent éliminés de toute compétition européenne. De quoi frustrer notre consultant Mamadou Niang, qui aurait aimé voir Dimtri Payet entrer en jeu face aux Spurs.

Il est resté sur le bord du terrain à regarder ses partenaires tout perdre. Chasuble sur le dos, la mine sombre. Dimitri Payet n’est pas entré en jeu lors de la défaite de l’OM face à Tottenham, mardi en Ligue des champions (1-2). Comme au match aller à Londres, face au Sporting ou sur la pelouse de Francfort. Le milieu de terrain de 35 ans n’a disputé que 88 minutes lors de cette campagne de C1, qui s’est achevée par une élimination de toute compétition européennne. De quoi frustrer Mamadou Niang, qui aurait aimé qu’Igor Tudor lance son n°10 face aux Spurs.

"Je pensais qu’à trente minutes de la fin, il allait faire redescendre Guendouzi et faire entrer Payet, a regretté notre consultant dans l’After sur RMC. C’est un changement qui aurait été plus intéressant pour l’OM. Mais il ne l’a pas fait entrer. Je ne sais pas à quoi il pensait en faisant ses changements. Tu sais que tu as un bloc bas, avec la qualité technique qu’a Dimitri, il peut amener le ballon dans la surface, frapper de loin. Il peut tirer les coups de pieds arrêtés…"

Un seul match en intégralité

Régulièrement laissé sur le banc, l’international français (38 sélections, 8 buts) traverse un début de saison difficile. Avec seulement 509 minutes dans les jambes en 12 apparitions (toutes compétitions confondues) et un seul match disputé dans son intégralité, samedi dernier à Strasbourg en Ligue 1 (2-2). Pour un but et une passe décisive. De quoi entamer son moral? Pas forcément, selon Niang. "Après avoir joué si peu, je pense que la coupure de la Coupe du monde va lui faire du bien mentalement et psychologiquement", estime l’ancien buteur de l’OM.