OM-Tottenham: Tudor coupable du fiasco marseillais? Di Meco pointe la responsabilité de Longoria

Dans le Super Moscato Show, Éric Di Meco a estimé que l'échec de l'OM en Ligue des champions ne pouvait pas seulement être imputé à Igor Tudor, mais que Pablo Longoria devait aussi rendre des comptes.

Il faut "s'attaquer aux bonnes personnes", dit-il. Sans dédouaner Igor Tudor, à qui il attribue "une grande part de responsabilité" dans la défaite 2-1 de l'Olympique de Marseille contre Tottenham en Ligue des champions, Éric Di Meco considère que le président Pablo Longoria ne doit pas échapper aux critiques.

"Il faut avoir un peu de mémoire et réfléchir deux minutes: Tudor, s'il vient, c'est parce qu'il n'a aucune exigence sur le recrutement par rapport à Sampaoli. (...) Le choix de l'entraîneur, qui le fait? Je veux bien qu'il ait un crédit incommensurable, mais Longoria a aussi une part de responsabilité, autant que l'entraîneur et les joueurs", a déclaré Éric Di Meco, mercredi dans le Super Moscato Show sur RMC.

"Tu te rends compte de ce qu'il y a sur le banc?"

Au-delà du choix de l'entraîneur, c'est aussi la construction de l'effectif qui est remise en question par l'ancien international français: "Quand Tudor se retourne sur le banc pour faire entrer des joueurs pour aller se qualifier en huitièmes de finale, tu te rends compte de ce qu'il y a sur le banc? À part Payet qui ne rentre pas, ce que je ne comprends pas et c'est la faute de Tudor, tu as Luis Suarez de Wish, le petit Kaboré qui a 20 ans, Gerson qui n'a plus envie de jouer au foot chez nous... On m'explique que Tudor est le responsable de tout. Il a une grande part de responsabilité, parce qu'il en a tué certains moralement. Mais des responsabilités sont à la tête du club".

Éric Di Meco n'a pas oublié l'absence de Bamba Dieng, non-inscrit dans l'effectif pour la Ligue des champions: "Le président a fait ce qu'il croyait faire de bien pour les finances du club, voire même pour le sportif: vendre Bamba Dieng pour récupérer quatre sous. On l'a envoyé à Nice faire une visite médicale. Il n'a pas été pris, on l'a gardé à cause de ça. S'il n'est pas dans la liste UEFA, c'est parce que la direction du club ne compte pas sur lui et espère toujours le vendre".

Toujours dans le Super Moscato Show, Éric Di Meco est aussi revenu sur l'affaire du manque de communication avec les joueurs par rapport à la qualification pour la Ligue Europa. Là aussi, Igor Tudor n'est, selon lui, pas le seul à blâmer: "Le coach n'a pas que ça à penser. Sur un banc, il y a douze mecs ! Il suffit qu'il y en ait un qui dise au latéral droit, qui le dit au défenseur central... En 30 secondes, l'équipe le sait et tu n'es pas obligé de le gueuler aux mecs".