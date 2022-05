Real-City: un ancien arbitre anglais réclame des matchs de 60 minutes avec chrono arrêté

Ancien arbitre international, l’Anglais Mark Clattenburg critique les arrêts de jeu successifs au cours de la demi-finale retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City, mercredi soir (3-1). Il demande une modification du chronométrage dans le football.

L’élimination de Manchester City ne passe toujours pas outre-Manche. Dans une chronique publiée dans le Daily Mail, l’ancien arbitre Mark Clattenburg se plaint de l’arbitrage par le prisme des arrêts de jeu et réclame un chronomètre arrêté, à la manière de ce qui se fait en rugby. Une idée qui serait étudiée par les instances dirigeantes.

"Le temps additionnel est un sujet controversé, pointe Clattenburg. L’équipe qui mène en veut moins, l’équipe menée en veut plus". Selon lui, "le coup de sifflet final a été donné dix secondes avant" lors de la rencontre entre le Real Madrid et Manchester City. Et il ne souhaite plus voir ce genre de débats dans le football.

"Une idée que Pierluigi Collina, la FIFA et l’IFAB étudient actuellement"

"Il y a une solution à cela: ce sont des matchs de 60 minutes avec chronomètre arrêté", défend-il, ajoutant que c’est "une idée que Pierluigi Collina (président de la Commission des Arbitres de la FIFA, ndlr), la FIFA et l’IFAB étudient actuellement". Clattenburg détaille sa proposition, listant les cas de figure qui entraîneraient un arrêt du chrono: les touches, blessures et cartons jaunes amenant des discussions.

"Chaque match durerait la même durée et on se débarrasserait de cette polémique, estime-t-il, s’appuyant sur des différences de temps de jeu effectif en Premier League. Le match le plus court était West Ham contre Brentford – 41 minutes et 33 secondes – tandis que le plus long était Manchester City contre Burnley – 65 minutes et 42 secondes".

Il conclut son argumentaire en prenant la défense des spectateurs, qui auraient "l’occasion de voir une heure de football" avec cette nouvelle règle qui bouleverserait l’histoire du football et ses 90 minutes traditionnelles.