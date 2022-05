Villarreal-Liverpool: Klopp rejoint Lippi, Ferguson et Ancelotti dans le gratin

Jürgen Klopp s’est qualifié pour la quatrième finale de Ligue des champions de sa carrière et rejoint un cercle très fermé composé de Miguel Munoz, Marcelo Lippi, Sir Alex Ferguson et Carlo Ancelotti, qui pourrait en disputer une cinquième.

Jürgen Klopp rejoint le gratin des meilleurs entraîneurs de l’histoire. L’Allemand s’est qualifié pour la quatrième finale de la Ligue des champions de sa carrière, mardi après la victoire de Liverpool sur le terrain de Villarreal (2-3) en demi-finale retour.

Il emmène les Reds à ce stade de la compétition pour la troisième fois après la finale perdue face au Real Madrid (3-1) en 2018, puis celle gagnée un an plus tard face à Tottenham (2-0), en 2019. Avant cela, Klopp avait déjà disputé une finale avec le Borussia Dortmund en 2013. Son équipe s’était alors inclinée face au Bayern Munich (2-1).

Klopp rejoint ainsi le cercle très fermé des entraîneurs ayant disputé le plus de finales (4) dans la compétition au côté de Miguel Munoz (1960, 1962, 1964 et 1966 avec le Real Madrid alors que l’épreuve s’appelait coupe des clubs champions), Marcelo Lippi (1996, 1997, 1998 et 2003 avec la Juventus), Sir Alex Ferguson (1999, 2008, 2009 et 2011 avec Manchester United) et Carlo Ancelotti (2003, 2005 et 2007 avec l’AC Milan, 2014 avec le Real). Ce dernier peut ajouter une cinquième finale à son palmarès, ce mercredi, puisque son équipe affronte Manchester City en demi-finale retour. Il peut même devenir l'entraîneur le plus titré de l'histoire dans la compétition en cas de triomphe du Real.

En attendant de connaître son adversaire en finale le 28 mai prochain au Stade de France, Klopp savoure ce nouveau parcours remarquable de son équipe. "Cette finale, j'ai l'impression que c'est comme si c'était la première, a confié le technicien à l’issue de la rencontre. C'est toujours spécial. Gros respect à Villarreal. C'est un stade formidable, et ce qu'ils font ici, ce que fait Unai (Emery), c'est incroyable. On l'a méritée, mais cette victoire est vraiment issue d'une énorme performance de la part des garçons. Revenir d'un 2-0..."