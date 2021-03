PSG: "Neymar et Mbappé sont très bien ici", assure Verratti

Invité de Rothen Régale ce vendredi sur RMC, Marco Verratti a évoqué les éventuelles prolongations de contrat de ses équipiers Neymar et Kylian Mbappé. Sans trop se mouiller, l'Italien assure que les deux stars parisiennes sont heureuses au PSG.

"Quand tu joues avec ces joueurs-là, c’est toujours plus facile, sourit-il. Tu peux leur envoyer une bombe, ils vont toujours bien contrôler la balle." Trois ans et demi après l'arrivée de Neymar et Kylian Mbappé à Paris, Marco Verratti ne cache pas son plaisir à évoluer aux côtés des deux stars offensives. Cela va-t-il durer? Bonne question.

Neymar et Mbappé sont aujourd'hui liés au PSG jusqu'en juin 2022. Si pour le Brésilien, une prolongation semble en très bonne voie, c'est plus flou pour le Français. Verratti essaye-t-il de jouer au négociateur en coulisses, de les convaincre de rester? "Bien sûr, a-t-il confié ce vendredi soir dans Rothen Régale, sur RMC. C’est normal, on sait qu’avec eux dans l’équipe on est plus forts. Je parle toujours avec eux. Je ne vais pas tout vous dire, mais on parle beaucoup. Quand Ney a passé des moments plus difficiles, avec ses blessures et tout, on était vraiment très proches. Pareil pour Kylian."

"On se rapproche de plus en plus des grandes équipes"

Mais est-ce que les deux attaquants ont l'envie de poursuivre leur aventure parisienne? "Oui oui, ils sont très bien ici, assure Verratti. Ils savent qu’ils font partie d’un grand club avec un grand projet. Je pense aussi, mais là je parle à titre personnel, que gagner (la Ligue des champions) ici aurait une saveur différente. On a commencé un très grand projet pour gagner cette compétition il y a maintenant 9 ou 10 ans. Je pense qu’on se rapproche de plus en plus des grandes équipes. Ça se joue beaucoup sur des détails. Et à force d’être proches (du titre), ça finira par arriver. Il y a beaucoup d’équipes qui ont atteint la finale, et qui ont gagné la saison suivante..."

Passé jeudi au micro de Top of the Foot sur RMC, le directeur sportif Leonardo avait lui aussi évoqué le dossier Mbappé. "On parle, on avance, et je pense qu’on va arriver à une conclusion, ou du moins à une idée claire de la position de chacun pour le futur, disait-il. (...) Ce n’est pas une histoire d’être inquiet ou non. Mbappé, aujourd’hui, est sous contrat avec le PSG, c’est le seul fait valable. Il est sous contrat jusqu’au 30 juin 2022. Il reste quinze mois, quand même. La seule chose qui compte, c’est l’envie de parler d’une prolongation. (…) Aujourd’hui, il n’y a pas d’inquiétude."