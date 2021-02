Barça-PSG: "Dans la rue, je te tue...", les images du clash entre Mbappé et Alba

À la 36e minute du huitième de finale aller de Ligue des champions remporté 4-1 par le PSG contre le Barça, Jordi Alba et Kylian Mbappé se sont invectivés. Le champion du monde français n'a pas mâché ses mots envers son adversaire, en espagnol.

C'était très tendu sur la pelouse du Camp Nou. Lors de la victoire 4-1 du Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone, mardi soir dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, le ton n'est pas seulement monté entre Gerard Piqué et Antoine Griezmann, mais aussi entre Jordi Alba et Kylian Mbappé en première période. Peu après le but égalisateur parisien, en réponse à l'ouverture du score catalane sur penalty, les deux hommes ont eu un accrochage avant un corner pour le PSG. Selon les médias espagnols, qui ont retranscrit une partie de l'échange, malgré la faible qualité audio des images disponibles, le champion du monde français s'est énervé au point de menacer son adversaire.

Si les premiers mots de cette dispute n'ont pas été retranscrits, Jordi Alba a fini par lâcher un "ferme ta gu****" à Kylian Mbappé, qui était passablement énervé. Ce à quoi le buteur parisien a sèchement répondu: "Tu ne fais que parler. Dans la rue, je te tue."

Non loin de là, Gerard Piqué est venu mettre son grain de sel. "Tu vas tuer qui, toi?", a-t-il lancé à celui qui finira le match avec un triplé.

Situation confuse

Malgré les images et l'absence de public, difficile de savoir exactement pourquoi la situation s'est envenimée à ce point. Au début de la séquence, Sergiño Dest a voulu s'interposer entre Jordi Alba et Kylian Mbappé. Ce dernier l'a toutefois vigoureusement repoussé, sous le regard concentré de Moise Kean.

Au même instant, Leandro Paredes s'apprêtait à tirer un corner. Sauf que les bousculades dans la surface, et une chute de Sergio Busquets, ont obligé l'arbitre à interrompre l'action. C'est à partir de ce moment-là que les médias espagnols ont retranscrit les propos des deux protagonistes. Le match a fini par reprendre, sans que l'arbitre ne soit intervenu dans ce clash.