PSG-Barça: le beau message d'encouragement de Griezmann pour les Parisiens

Antoine Griezmann s’est montré fair-play avec le PSG au coup de sifflet final du huitième de finale retour de la Ligue des champions, encourageant Abdou Diallo à "aller au bout".

"Il faut aller la chercher mec !" Bon esprit, Antoine Griezmann. Après le huitième de finale retour de la Ligue des champions entre le PSG et le Barça mercredi (1-1), qui s’est achevé par un nul et la qualification des Parisiens en quarts, l'attaquant français a souhaité à ses adversaires d’aller au bout de la compétition. C’est en s’adressant à Abdou Diallo que l’international a adressé ses encouragements au club rival (vidéo ci-dessus), mais le champion du monde s’est montré tout aussi classe avec l’ensemble des joueurs, affichant un immense sourire au moment de leur serrer la main.

Un match utile pour Griezmann

Irréprochable dans l’engagement, Griezmann a beaucoup décroché et a participé à écarter le bloc parisien, cherchant le plus souvent à décaler son partenaire en équipe de France Ousmane Dembélé. Peu dangereux devant le but, Griezmann a toutefois récolté un penalty qui aurait pu tout relancer dans cette double confrontation sans un arrêt décisif du gardien parisien Keylor Navas, sur un tir à mi-hauteur de Lionel Messi. Le PSG a souffert mercredi, et sans son ange gardien, il aurait pu être poussé au bord du précipice.

Les Parisiens vont devoir montrer un tout autre visage s'ils espèrent s'imposer cette saison, dès les quarts de finale, où figureront aussi Liverpool, Porto et le Borussia Dortmund, en attendant la fin des huitièmes la semaine prochaine. Manchester City et le Real Madrid accueilleront respectivement le Borussia Mönchegladbach et l’Atalanta Bergame mardi soir (à 21h, sur RMC Sport), tandis que le Bayern Munich et Chelsea recevront la Lazio et l’Atlético de Madrid à la même heure le lendemain, toujours en direct et en exclusivité sur les chaînes RMC Sport.