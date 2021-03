PSG-Barça: Marquinhos raconte le coup de gueule de Pochettino à la mi-temps

Au micro de RMC Sport après la qualification du PSG pour les quarts de finale de la Ligue des champions, Marquinhos a fait part de la colère de Mauricio Pochettino à la mi-temps du match nul 1-1 disputé ce mercredi soir face au FC Barcelone.

Mauricio Pochettino les a recadrés. L'entraîneur argentin du Paris Saint-Germain a dû remobiliser ses troupes à la mi-temps du huitième de finale retour de Ligue des champions (1-1), disputé ce mercredi soir au Parc des Princes. Car lors des premières 45 minutes, le club de la capitale a pris l'eau face à une équipe catalane ultra-dominatrice. Alors dans les vestiaires, le coach a haussé le ton.

>> Abonnez-vous aux offres exclusives RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

"C'était chaud", a admis, sourire en coin, le capitaine Marquinhos, au micro de RMC Sport au terme de la double confrontation. S'il n'a pas voulu "donner tous les secrets" du vestiaire parisien, le défenseur brésilien a tout de même donné quelques éléments de la teneur du discours de l'entraîneur parisien.

"Bien sûr que je n'étais pas content"

"Il nous a montré nos moments difficiles. On a vu qu'on manquait beaucoup d'engagement dans les phases défensives. (...) Il nous l'a montré avec des petites vidéos", a expliqué Marquinhos. "C'était difficile. On était toujours un peu en retard. Barcelone en a profité avec les latéraux hauts. Ça a été très difficile pour nous de les presser. On a su mieux gérer cette situation en seconde période", a-t-il ajouté.

Quelques instants après Marquinhos, Mauricio Pochettino a lui-même confirmé l'explication à la mi-temps. "Bien sûr que je n'étais pas content. On l'a dit aux joueurs", a-t-il dit au micro de RMC Sport. "Ce qui est sûr, c'est qu'on a trop pensé en première période. On a gambergé, trop réfléchi, pas assez pensé au jeu. On pensait trop à la qualification. Je leur ai dit de se concentrer sur le jeu et d'évacuer ces pensées négatives".