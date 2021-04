PSG-Bayern: "Cette adrénaline me manquait tellement", sourit Pochettino

Mauricio Pochettino a montré sa joie au micro de RMC Sport, après la qualification du PSG pour les demi-finales de la Ligue des champions, malgré la défaite en quart retour contre le Bayern Munich (0-1).

"Ça fait du bien de partager ces moments de bonheur ensemble". Au micro de RMC Sport, après avoir d'abord tenu à féliciter ses joueurs ("Tout le mérite leur revient") Mauricio Pochettino a montré sa joie d'avoir qualifié le Paris Saint-Germain pour les demi-finales de la Ligue des champions, malgré la défaite concédée mardi soir face au Bayern Munich (0-1).

"Ça me manquait tellement cette adrénaline", a confié le technicien argentin, à propos de sa période sans poste après son départ de Tottenham, seulement quelques mois après sa finale perdue contre Liverpool. "C'est le plus haut niveau, la plus belle compétition au monde de clubs... Évidemment, j'étais nerveux. Ça bouillait intérieurement, mais je ne voulais pas trop le montrer", a-t-il confié.

"Encore beaucoup de chemin à faire"

Lorsqu'il a lui a été signifié que les équipes éliminant le Bayern Munich depuis 2016-2017 finissaient à chaque fois par soulever le trophée, Mauricio Pochettino a souri. "J'espère, j'espère", a-t-il lâché, avant de répondre prudemment: "Il y a encore beaucoup de chemin à faire, il y a encore beaucoup de grands rivaux, et ce sera dur".

Quant au contenu du match, le coach parisien a évoqué le travail effectué à l'analyse vidéo avec ses joueurs et son staff: "On a beaucoup travaillé pour corriger les positions, pour faire les choses mieux, notamment sur les côtés. Le Bayern a eu beaucoup moins de possibilités. Nous avons fait un bon match, mais c'est dommage que nous n'ayons pas marqué ni gagné".