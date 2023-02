PSG-Bayern: "Comme il est petit, tu peux le perdre de vue", Upamecano explique comment défendre face à Messi

Dayot Upamecano a confié se méfier tout particulièrement de Lionel Messi avant le huitième de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich. Mais le défenseur français a aussi tenté d'expliquer comment jouer contre la star argentine.

Après avoir tenté de museler Lionel Messi lors de la finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Dayot Upamecano espère enfin y parvenir ce mardi lors du huitième de finale aller de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le PSG. Avant les retrouvailles avec l’Argentin sur la pelouse du Parc des Princes (dès 21h sur RMC Sport 1), le défenseur central du club allemand a essayé d’expliquer comment empêcher 'La Pulga' de briller balle au pied.

"Si tu n'as pas les yeux sur lui, tu vas avoir mal, a lancé le central de 24 ans dans un entretien accordé au journal L’Equipe avant la rencontre. Je pense que c'est le joueur le plus intelligent du football."

"Il regarde comment tu réagis, il t'étudie"

En mission lors du Mondial avec l’Argentine, Lionel Messi a gardé le rythme depuis son retour au PSG avec déjà trois buts en six matchs en 2023. Malgré ses 35 ans, le septuple lauréat du Ballon d’or continue de faire mal aux défenseurs adverses. Si les jambes ne sont pas toujours là, sa vision reste intacte.

"Il va se mettre derrière toi et il va tout le temps regarder comment tu te positionnes. Il regarde comment tu réagis, il t'étudie, a renchéri le vice-champion du monde 2022. Il essaie de se faire oublier donc tu dois toujours avoir le regard sur lui."

Et de conclure au sujet de Lionel Messi: "En plus, comme il est petit, tu peux un peu le perdre de vue. Et quand tu t'en rends compte, il est déjà en train de faire sa passe."