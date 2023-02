PSG: Neymar n’exclut pas de disputer la Coupe du monde 2026 avec le Brésil

Dans une interview accordée à TNT Sports, Neymar a laissé entendre ce lundi qu’il pourrait disputer la Coupe du monde 2026 avec le Brésil. Le n°10 du PSG aura alors 34 ans. Quasiment l'âge actuel de Lionel Messi, sacré avec l’Argentine au Mondial 2022.

Il est revenu du Qatar en pleurs. Dévasté par l’élimination du Brésil par la Croatie, en quarts de finale de la Coupe du monde 2022 (1-1, 4 tab à 2). Sur le coup de la déception, Neymar a alors laisser planer le doute sur la suite de sa carrière internationale. "Je ne sais pas. Dire que c’est fini, ce serait précipité, mais je ne garantis rien non plus", a lâché la star du PSG début décembre.

Deux mois plus tard, le "cauchemar" d’Al-Rayyan semble digéré. Et le meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao, à égalité avec Pelé (77), se projette de nouveau sous le maillot auriverde. Le sacre de son grand ami Lionel Messi avec l’Argentine semble l’avoir remotivé. "Leo a toujours été une inspiration. Il m’a toujours aidé et encouragé. Évidemment, en le voyant gagner à 34 ans (35 en réalité, ndlr), j’y pense aussi", a confié Neymar à TNT Sports lors d’une interview enregistrée au Parc des Princes.

Son "rêve" de gagner la Coupe du monde

Interrogé sur la possibilité de le voir disputer le Mondial 2026, qui aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique, l’homme aux 124 sélections n’a pas fermé la porte. Loin de là. "Je vais y aller année par année et nous verrons. Bien sûr, j’ai un très grand rêve, celui de gagner la Coupe du monde", a répondu "Ney", qui aura 34 ans lors du prochain Mondial.

En attendant, le milieu offensif du PSG se prépare à affronter le Bayern Munich, ce mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Depuis le début de la saison, Neymar a disputé 27 matchs sous le maillot parisien, avec 17 buts et 16 passes décisives (toutes compétitions confondues).