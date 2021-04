PSG-Bayern: comment Munich a arraché la signature de Kimmich à 19 ans

Encore relativement méconnu au moment de sa signature au Bayern Munich, à 19 ans, Joshua Kimmich s'est depuis imposé comme un titulaire indiscutable en Bavière. Avant le quart de finale retour de Ligue des champions face au PSG ce mercredi (21h sur RMC Sport 1), retour sur le transfert de l'international allemand qui a bien failli ne jamais se concrétiser.

Indispensable au Bayern Munich à 26 ans, Joshua Kimmich fait partie des leaders de l'équipe tenante du titre de la Ligue des champions. A tel point que le milieu de terrain a assuré ce lundi de sa confiance en son équipe pour la qualification pour les demi-finales de la compétition, malgré la défaite lors du quart de finale aller (2-3) face au PSG. Mais il a fallu beaucoup d'insistance au club bavarois pour signer Kimmich à l'été 2015, pour une somme avoisinant les 8,5 millions d'euros.

Dans le podcast "Meine Bayern-Woche" pour Sport 1, Michael Reschke est revenu sur ce transfert de Joshua Kimmich. Le directeur technique du club bavarois entre 2014 et 2017 se rappelle: "Kimmich a été le premier engagement dont j'étais principalement responsable. Le championnat d'Europe U19 avait lieu en juillet 2014 et il y avait un certain nombre de joueurs intéressants, se rémémoire Reschke. Pour moi, Kimmich était clairement le joueur le plus intéressant et le plus fort."

Dans un premier temps, le représentant de Joshua Kimmich pensait que Michael Reschke voulait l'envoyer au Bayer Leverkusen. Une fois le malentendu dissipé, la machine s'est mise en route, et Joshua Kimmich s'est montré lui assez rapidement emballé par l'idée de rejoindre le Bayern Munich.

La réticence de Rummenigge

Formé par Stuttgart, Kimmich est passé professionnel en 2013 avec le RB Leipzig, alors en troisième division. Il a fallu un accord tripartite, alors que Stuttgart avait une option de rachat jusqu'en 2015, pour aboutir au transfert de Kimmich au Bayern Munich. Mais si Reschke pensait initialement débourser jusqu'à 5 millions d'euros, il a fallu dépenser près de 10 millions.

Un prix alors jugé exhorbitant par le président du conseil d'administration Karl-Heinz Rummenigge. "Avec tout le respect que je vous dois, nous savons à quel point vous appréciez le joueur. Près de dix millions pour quelqu'un qui n'a pas joué une minute est inhabituel et extrêmement élevé pour le Bayern", lance ainsi Rummenigge à Reschke à l'été 2015. "Ce n'est pas beaucoup d'argent pour un futur joueur de la sélection et qui jouera un rôle clé au Bayern Munich pendant des années, rétorque alors Reschke à son dirigeant. Je suis fermement convaincu que nous devons le faire signer."

Convaincant, Michael Reschke a obtenu finalement gain de cause et a reçu l'aval de Rummenigge pour procéder à cette transaction. "Kimmich voulait aller à Munich dès le début, explique Reschke. Il a également trouvé l'idée de la collaboration avec Pep Guardiola totalement fascinante."

Le 2 juillet 2015, Joshua Kimmich signait ainsi avec le Bayern Munich, disputant depuis 254 matchs pour 15 trophées remportés. Il n'a en revanche pas pu évoluer avec son modèle Bastian Schweinsteiger, parti du club bavarois au même moment. Au vu de l'influence actuelle de Kimmich, les 8,5 millions euros déboursés à l'époque ressembleraient presque à un cadeau, que Rummenigge ne doit pas regretter.