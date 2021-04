PSG-Bayern: le CUP appelle ses membres à "respecter les mesures sanitaires"

A la veille du choc entre le PSG et le Bayern Munich au Parc des Princes, ce mardi en quart de finale retour de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1), le Collectif Ultras Paris demande à ses adhérents de faire preuve de "responsabilité" face à la pandémie de Covid-19.

C’est un match qui peut entrer dans la légende du PSG. Et forcément, tous les supporters du club de la capitale trépignent d’impatience. A commencer par les ultras. Privés de stade depuis de longs mois, ils vont devoir ravaler leur frustration pour encourager Paris à distance, ce mardi face au Bayern Munich, en quart de finale retour de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Certains d’entre eux viendront peut-être autour du Parc des Princes pour donner de la voix, comme ça a été le cas lors du 8e de finale retour contre le Barça le mois dernier.

Mais il n’y aura pas de rassemblement massif organisé. En tout cas, le Collectif Ultras Paris ne l’appelle pas de ses vœux. Au contraire. A la veille du choc face aux champions d’Allemagne, le CUP a publié ce lundi un communiqué pour demander à ses membres de rester raisonnables. Même si les partenaires de Kylian Mbappé, vainqueurs 3-2 à l’Allianz Arena, parviennent à se qualifier face à l’équipe qui les a privés du titre suprême l’été dernier.

"Retrouver le chemin des stades"

"En cette période de pandémie et malgré l’excitation et l’attente autour du match retour face au Bayern Munich, le Collectif Ultras Paris invite tous ses membres à respecter les mesures sanitaires mises en place par le gouvernement. Nous en appelons à la responsabilité de chacun afin que nous puissions vaincre ce virus et retrouver le chemin des stades le plus rapidement possible."

Reste à savoir si la consigne sera respectée à la lettre dans la capitale. En cas de qualification face à la meilleure équipe d’Europe, le PSG réaliserait l’un des plus grands exploits de son histoire. Après avoir arraché un succès quasi inespéré sous la neige de Munich, les coéquipiers de Keylor Navas vont devoir sortir un deuxième match héroïque. Avec Leandro Paredes, Marco Verratti et Alessandro Florenzi de retour dans le groupe. Mais sans Marquinhos, victime d’une lésion à la cuisse.

