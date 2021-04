PSG-Bayern: "Ici c’est Paris", Neymar affiche sa joie sur les réseaux sociaux

Le PSG s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions en éliminant le Bayern Munich au terme d’une double confrontation épique. De quoi ravir Neymar. Après sa prestation éblouissante lors du retour, mardi au Parc des Princes, le n°10 brésilien n’a pas caché son bonheur.

Durant ses quatre années passées au Barça, il n’avait disputé qu’une seule fois les demi-finales de la Ligue des champions. Et Neymar s’apprête à le faire pour la deuxième fois consécutive sous le maillot du PSG. Sur une période équivalente. Autant dire que le n°10 brésilien était ravi, mardi soir, après avoir éliminé le Bayern Munich en quart de finale, malgré une défaite au retour (0-1). Auteur d’une prestation sensationnelle au Parc des Princes, la star de 29 ans a posé d’énormes soucis à la meilleure équipe d’Europe. Mais comme face à l’Atalanta l’été dernier, son récital s’est soldé par un manque de réussite incroyable dans les derniers gestes.

>> PSG-Bayern, le jour d'après: les infos en direct

Pas de quoi gâcher la fête pour le Ney, qui avait délivré deux passes décisives lors du succès à l’Allianz Arena la semaine passée (2-3). Après avoir célébré sans retenue au coup de sifflet final, l’artiste de la Seleçao a exprimé sa joie sur les réseaux. "Ici c’est Paris mon ami", a-t-il écrit en postant une photo de lui et Leandro Paredes en train de se congratuler devant Joshua Kimmich. Le message s’adresse sans doute en partie au milieu de terrain du Bayern, qui avait affirmé avant la rencontre que son équipe était "la meilleure" et qu’il était "sûr" de passer face à Paris. Une sortie assez arrogante qui a semble-t-il motivé Neymar.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en exclusivité le PSG en Ligue des champions

"Je me sens chez moi au PSG"

"Il (Kimmich) a déclaré qu’il était convaincu de se qualifier, a d’ailleurs rappelé le meneur de jeu du PSG sur TNT Brasil après la rencontre. Mais tu peux avoir toute la possession de balle qu'il faut... Tu peux draguer une femme toute la nuit, quelqu'un peut venir et te la piquer en cinq minutes." Avant d’évoquer sa prolongation attendue avec le club de la capitale. "Ce n’est plus un sujet, a-t-il assuré. Évidemment, je me sens très à l'aise et chez moi ici au PSG. Je me sens plus heureux qu'avant."

Quelques instants plus tôt, Neymar s’était aussi exprimé au micro de RMC Sport. Tout sourire: "C'est clair que le PSG est devenu une grande équipe. Et vous pouvez être rassurés. Tant que je suis sur le terrain, le PSG est assuré d'être au moins en demi-finales".