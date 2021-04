Ligue des champions en direct: PSG-Bayern, le jour d'après

Ce n'est pas encore officiel mais ce n'est plus un sujet de discussion: Neymar l'a confirmé lui-même après le match. Cette prolongation, "ce n’est plus un sujet", a assuré le n°10 brésilien au micro d'ESPN Brazil. "Évidemment, je me sens très à l'aise et chez moi ici au PSG. Je me sens plus heureux qu'avant". Nasser Al-Khelaïfi aussi s'était montré confiant sur le sujet, mettant même une petite pression à Kylian Mbappé: "On a beaucoup investi dans ce club pour gagner la Ligue des champions et tous les trophées en jeu. Neymar et Kylian (Mbappé) n’ont pas d’excuses pour partir".