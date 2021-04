PSG-Bayern: la masterclass de Di Maria

Titulaire sur le côté droit de l'attaque du PSG dans le 4-2-3-1 de Mauricio Pochettino, Angel Di Maria a réalisé une prestation de grande classe ce mardi, malgré la défaite du PSG (1-0) face au Bayern Munich. Moins en vue à l'aller, l'Argentin a largement contribué ce mardi à la qualification parisienne pour les demi-finales de Ligue des champions, aussi bon dans les phases défensives qu'offensives.

Déjà vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid en 2014, Angel Di Maria a l'expérience des grands rendez-vous. A 33 ans, l'Argentin a réalisé une nouvelle prestation de haut vol ce mardi, restant toujours aussi précieux pour le PSG, lors de la défaite parisienne face au Bayern Munich (1-0).

"Un moment important pour le club"

Pas forcément au top de sa forme ces derniers matchs, notamment après l'épisode du home-jacking traumatisant pour sa famille à la mi-mars pendant la rencontre PSG-Nantes, Angel Di Maria a retrouvé de sa superbe au meilleur des moments. "Nous avons fait un très bon travail, l'équipe a beaucoupe ssayé. On a battu la meilleure équipe de la saison passée et on va en demi-finales. On a travaillé très dur pour atteindre ces objectifs, je pense que c'est mérité pour nous tous. C’est un moment important pour le club. Personnellement, je suis très heureux. Il s’est passé des choses loin du foot pour moi, mais il y a tellement de joie ce soir, a commenté Di Maria après le match pour RMC Sport. Je suis heureux."

Malgré ce revers au Parc des Princes lors de ce quart de finale retour face au tenant du titre de la compétition, le PSG verra malgré tout le dernier carré de la compétition grâce à sa victoire une semaine plus tôt (2-3). Positionné sur le côté droit de l'attaque du PSG dans le 4-2-3-1 par Mauricio Pochettino, Angel Di Maria s'est montré très discipliné déjà et solide dans le repli, en soutien de Colin Dagba derrière lui.

Offensivement, Angel Di Maria a été juste techniquement, lançant par exemple magnifiquement Kylian Mbappé (27e), sur une action ensuite où le Français a servi Neymar se retrouvant face à Manuel Neuer. Trois minutes après, Angel Di Maria aurait pu même permettre à Kylian Mbappé de se lancer dans un contre dévastateur mais un hors-jeu a été rapidement sifflé, coupant les ailes du Français. Le service de l'Argentin n'en restait pas moins très intéressant, d'autant plus qu'il n'y avait pas hors-jeu de Mbappé.

Si Julian Draxler a eu plus de mal sur son côté gauche, Angel Di Maria a montré lui la voie à ses coéquipiers, aussi bien dans la justesse de son jeu devant, n'hésitant jamais à proposer une solution offensive, que l'implication derrière pour tenir bon face à ce Bayern Munich. Auteur d'un grand match, Angel Di Maria est sorti à la 88e, remplacé par Ander Herrera.

Le PSG n'a pas réussi à trouver la faille malgré un festival de Neymar mais son potentiel offensif est certain. Mbappé, Neymar, Di Maria... Avec ces trois joueurs devant à leur meilleur niveau, le PSG peut forcément rêver d'un sacre. Pour cela, il faudra déjà sortir au stade des demi-finales le vainqueur de la confrontation entre Manchester City et le Borussia Dortmund.