PSG-Bayern: Mbappé opérationnel mardi en Ligue des champions? La tendance est positive

Kylian Mbappé, qui était annoncé forfait pour le 8e de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich (mardi, 21h sur RMC Sport 1) pourrait finalement figurer sur la feuille de match. C’est même la tendance ce dimanche soir après un premier entrainement en extérieur dans la matinée.

Mis à part Julian Nagelsmann, l’entraineur du Bayern, peu de personne pariaient sur la présence de Kylian Mbappé mardi soir, pour le 8e de finale aller de Ligue des champions (21h, RMC Sport 1). Il est beaucoup trop tôt pour affirmer que le numéro 7 du PSG sera sur la pelouse du Parc, néanmoins l’hypothèse existe. Ce qui n’était pas gagné le 2 février, au lendemain de sa blessure, quand le club communiquait sur la lésion à la cuisse gauche qui devait l’écarter des terrains pendant environ trois semaines.

Aussi sérieux sur le terrain qu’en dehors, le champion du monde 2018 a tout mis en oeuvre pour revenir le plus rapidement possible. Ainsi, il a enchainé les soins et a pris beaucoup de précautions au quotidien, tout en évitant au maximum de solliciter sa jambe. Le protocole de rééducation a été bien suivi et son corps répond bien grâce à des capacités physiques au-dessus de la moyenne.

"Zéro, zéro, zéro risque"

Interrogé sur un éventuel retour de Kylian Mbappé, Christophe Galtier a été expéditif après la défaite contre Monaco samedi, indiquant: "On prendra zéro, zéro, zéro risque". L'entraîneur du PSG savait pourtant que le lendemain (ce dimanche donc), le leader de son attaque allait participer à une partie de la séance qui a réuni ceux qui ont peu ou pas du tout joué contre Monaco. Mbappé a effectué quelques exercices avec des courses légères.

Cependant Galtier ne bluffe pas. Le champion de France 2021 ne souhaite pas précipiter un retour. Le risque de rechuter existe et aurait des conséquences. Le choc contre le Bayern n’est pas l’idéal pour une reprise en douceur. Les attaquants parisiens vont devoir multiplier les courses en bataillant avec des défenseurs athlétiques.

La séance d’entrainement de ce lundi devrait permettre à Kylian Mbappé d’allonger un peu plus la foulée, en ce sens elle sera importante pour voir comment sa cuisse réagit. Le compétiteur qu’il est veut forcément participer à ce rendez-vous. Une titularisation est-elle envisageable ? Difficile à imaginer. Mais les plus optimistes pourraient dire qu’il y a quelques jours, on imaginait mal qu’il puisse être sur la feuille de match. Ils n’auraient pas complètement tort.