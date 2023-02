PSG-Bayern: Nagelsmann surpris par "l’approche si passive" de Paris

Julian Nagelsmann, entraîneur du Bayern Munich, ne s’attendait pas à avoir une équipe parisienne aussi peu active avant l’entrée en jeu de Kylian Mbappé. Il se contente de ce court succès (0-1) et assure avoir les armes pour contrer l’attaquant français au retour.

Le Bayern Munich a quitté Paris avec un léger avantage (0-1) mardi en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Mais Julian Nagelsmann semble regretter un peu de ne pas avoir profité de la prestation timide des Parisiens jusqu’à l’entrée de Kylian Mbappé à la 57e minute de jeu. "Nous aurions pu jouer plus directement vers le but et créer plus, a expliqué l’Allemand au micro d’Amazon Prime. Nous avons été surpris d'avoir tellement le ballon, de leur approche si passive et pas du tout conçue pour récupérer le ballon."

Le technicien s’est adapté en seconde période en faisant entrer Alphonso Davies à la place de Joao Cancelo. Et le latéral gauche canadien s’est montré décisif en délivrant une passe décisive pour Kingsley Coman (57e).

"Ça fait notre jeu que Paris doive en faire un peu plus maintenant"

"Joao n'a pas autant pris la profondeur et Phonzie (Alphonso Davies, ndlr) est rapide, prend bien la profondeur et nous sentions que nous pourrions nous créer des occasions dans le dos de leur défense, détaille le jeune technicien allemand. C’est ce que qu’on a vu sur le but. Paris défend souvent avec un joueur éloigné du ballon, donc nous avons pu jouer avec un avantage de deux contre un au deuxième poteau."

Il se satisfait de ce résultat qui obligera Paris à se découvrir davantage. "Ça fait notre jeu que Paris doive en faire un peu plus maintenant", a-t-il ajouté.

"C'est un premier pas, je suis content du résultat, a-t-il déclaré en conférence de presse. On a bien travaillé les 25 premières minutes et au début de la seconde période. Nous étions la meilleure équipe, mais il y a un deuxième pas à faire à Munich. On aura la confiance avec nous. On a été dominateurs et on a été plus agressifs. Les statistiques ont été pour nous et on aurait pu marquer un 2e ou un 3e but mais Kylian Mbappé peut changer n'importe quel match. Son entrée a réveillé les joueurs parisiens. Le PSG avec Mbappé est meilleur que sans Mbappé. Mais au retour on aura de bonnes idées pour le contrer et on peut leur faire mal en attaque."