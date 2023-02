PSG-Bayern: "il faut jouer avec ce qu'on a dans le pantalon" au retour, prévient Mbappé

Kylian Mbappé, attaquant du PSG, croit encore aux chances de qualification de son équipe malgré la courte défaite concédée à domicile face au Bayern Munich (0-1). Il invite ses partenaires à tout donner.

L’espoir anime toujours Kylian Mbappé sur les chances de qualification du PSG en quarts de finale de la Ligue des champions malgré la courte défaite concédée face au Bayern Munich (0-1) à domicile, mardi. Après avoir invité ses partenaires à "bien dormir" et "bien manger" juste après le coup de sifflet final, il a tenu un discours plus offensif en zone mixte en assurant qu’il faudra tout donner en Allemagne dans trois semaines.

"On n'est pas du tout abattus"

"On n'a perdu que 1-0, il n'y a plus de buts à l'extérieur, si on joue notre football offensif et qu'on les met en difficulté et qu'on marque une fois, c'est égalité, lance-t-il. Après, il faut jouer avec ce qu'on a dans le pantalon pour aller remporter la qualification là-bas. Tous ensemble on va pouvoir faire quelque chose de bien si on bosse bien. On n'est pas du tout abattus, on a encore toutes nos chances pour se qualifier"

L’attaquant est aussi revenu sur son entrée en jeu un peu plus de deux semaines seulement après sa lésion à la cuisse gauche qui nécessitait trois semaines d’absence dans un premier temps. "De base, je ne devais pas revenir, j'ai tout essayé, tout mis de mon côté pour ne pas avoir de regrets, a-t-il expliqué. Moi j'aurais voulu jouer, c'est le genre de match pour lesquels on travaille, regarder la première heure du banc c'était très difficile. Aujourd'hui je n'avais que trente minutes à donner, maintenant je vais bien récupérer pour essayer d'être le plus performant possible."

Comment se sent-il physiquement? "Du mieux que je peux, je ne suis pas à 100%, explique-t-il. Mais je me sentais suffisamment bien pour aider les copains et jouer un peu." Relancé une dernière fois que le favori pour la qualification au tour suivant, l’international français a lancé: "le Paris Saint-Germain, comme toujours".