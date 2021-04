PSG-Bayern: Marquinhos et Verratti incertains, Icardi forfait

Victime d’une lésion à l’adducteur lors du quart de finale aller de Ligue des champions face au Bayern, le défenseur et capitaine du PSG, Marquinhos, est toujours incertain pour le match retour mardi soir au Parc des Princes (21h, n direct sur RMC Sport 1). Pour Mauricio Pochettino il a peu de chance de débuter mais pourrait être dans le groupe. Idem pour Marco Verratti qui a été touché par le Covid-19. Mauro Icardi est forfait.

Mauricio Pochettino est loin d’avoir levé tous les doutes sur sa composition d’équipe pour affronter le Bayern Munich mardi en quart de finale retour de Ligue des champions (à 21h en direct sur RMC Sport 1). Marquinhos est toujours très incertain pour ce choc. Le capitaine brésilien a été victime d’une lésion à l’adducteur la semaine passée lors du match aller à l’Allianz Arena. Forfait samedi à Strasbourg, il a peu de chance de débuter mardi soir. "On verra demain (mardi) comment il se sent, a indiqué l'entraîneur parisien en conférence de presse. En théorie, il pourrait être dans le groupe, pas pour démarrer mais dans le groupe. On décidera demain."

Icardi forfait

L’entraîneur du Paris Saint-Germain devra aussi trancher pour les deux Italiens touchés par le Covid-19 et désormais négatifs, Marco Verratti et Alessandro Florenzi. "Verratti aura peut-être un peu de mal à démarrer par rapport à Florenzi", a indiqué l’Argentin. Toujours au sujet de l’infirmerie, Pochettino a acté le forfait de l’avant-centre Mauro Icardi. "Il ne sera pas dans l’effectif" a confirmé l’ex-coach de Tottenham. Icardi est blessé à la cuisse gauche. A son poste, Moise Kean, entré en jeu à l'aller et buteur samedi face à Strasbourg, sera bel et bien présent.

