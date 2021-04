PSG-Bayern: Verratti et Florenzi testés négatifs

Selon les informations de Téléfoot, les deux italiens Marco Verratti et Alessandro Florenzi ont été testés négatifs au Covid. Le milieu devrait même reprendre l'entraînement collectif ce dimanche.

Ce pourrait être un énorme soulagement pour le Paris Saint-Germain et ses supporters inquiets. Absents du quart de finale aller de C1 face au Bayern Munich (3-2) après avoir attrapé le Covid en sélection italienne, Alessandro Florenzi et Marco Verratti sont bien partis pour gagner leur course contre-la-montre et revenir à temps pour le retour au Parc des Princes.

Les deux joueurs auraient été testés négatifs, selon Téléfoot. Le milieu devrait reprendre une partie de l'entraînement collectif ce dimanche, alors que Florenzi est plutôt attendu lundi. Un timing qui garantirait leur participation au match retour, dont le coup d’envoi sera donné ce mardi à 21h (à suivre en exclusivité sur RMC Sport 1).

Dagba en difficulté à l'aller

Ce retour du latéral droit, mais celui surtout du milieu de terrain, s’annonce très précieux pour les Parisiens, qui ont tant souffert à Munich dans la possession du ballon. Dans le couloir droit de la défense, Colin Dagba a également été en difficulté face à la vivacité de Kingsley Coman.

Si Keylor Navas est sorti par précaution ce samedi face à Strasbourg (4-1), le PSG s’avance pour ce quart de finale retour avec l’avantage du score (3-2) mais également d’un effectif moins meurtri par les absences. En effet, du côté bavarois, Lewandowski, Costa, Tolisso sont d’ores et déjà forfaits. Gnabry devrait l'être aussi en raison de son test positif au Covid la semaine passée. Goretzka est lui incertain.