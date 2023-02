PSG-Bayern: "On ne prendra aucun risque avec Mbappé", martèle Galtier

"La santé du joueur est importante", a insisté l'entraîneur du PSG Christophe Galtier, à trois jours d'accueillir le Bayern Munich au Parc des Princes pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions, mardi à 21h. Sans lui, Paris à sombré à Monaco (3-1).

Presnel Kimpembe a beau rejeter l’idée d’une dépendance de son équipe à Kylian Mbappé, le fait est que le Paris Saint-Germain est à la peine sans son attaquant star sur lequel il s’est souvent appuyé à défaut de pouvoir rayonner sur le plan collectif. Malheureusement pour le PSG, touché à l’ischio, Kylian Mbappé ne devrait pas être disponible pour affronter le Bayern Munich en Ligue des champions, dans trois jours (mardi à 21h).

"Je ne pense pas, a confirmé Christophe Galtier en conférence de presse ce samedi. Kylian suit son protocole de rééducation, il a été victime d'une lésion musculaire importante. La santé du joueur est très importante. Il y aura d'autres matchs derrière. Il y a une double confrontation, d'autres rendez-vous. On prendra zéro zéro zéro risque sur Kylian, en espérant qu'on puisse récupérer Verratti mardi et Messi."

"C'est un joueur majeur"

Presnel Kimpembe ne semblait pas plus optimiste que son entraîneur à la fin du match contre Monaco (défaite 1-3) au stade Louis II, expliquant en zone mixte que les joueurs allaient devoir "faire sans lui pour l’instant". Reste que la communication du Paris SG ne convainc pas le futur adversaire du club de la capitale. L’entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, qui "ne pense pas qu’il sera absent", maintient sa thèse: "Je me prépare à ce qu’il joue."

Le message de Mbappé après la déroute parisienne © Instagram

Avec Kylian Mbappé sur le flanc, Messi pas à 100% et Neymar qui ne fait même plus semblant, le PSG ne dispose plus d’aucune garantie dans la création. Le prodige de Bondy a en plus la faculté de marquer psychologiquement ses adversaires, grâce à sa vitesse et à son explosivité, les obligeant parfois à reculer sur le terrain. Sans compter son aptitude à marquer de son empreinte les grands rendez-vous. Sans lui, le PSG est beaucoup moins menaçant. Presnel Kimpembe le reconnaît, "c’est un joueur majeur".