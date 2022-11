PSG-Bayern: Nagelsmann l'a mauvaise après le tirage au sort

Après une phase de poules impressionnante, le Bayern Munich a hérité du PSG en 8es de finale de la Ligue des champions. Pas de quoi réjouir Julian Nagelsmann, l’entraîneur du club bavarois, qui aurait préféré un tirage plus abordable après avoir survolé la phase de poules.

Six victoires en six matchs. Dix-huit buts marqués, deux encaissés et une impression de puissance collective. C’est peu dire que le Bayern Munich a plané sur la phase de poules de la Ligue des champions. Dans un groupe C pourtant relevé, avec l’Inter et le Barça, les champions d’Allemagne ont terminé largement en tête en marchant sur la concurrence. Avec quelques cartons au passage, à l’image du 5-0 face au Viktoria Plzen ou du 3-0 au Camp Nou.

Après un tel récital, les Bavarois se pensaient un peu protégés pour les 8es de finale. Mais le tirage au sort leur a réservé l’un des plus gros morceaux possibles. Les joueurs de Julian Nagelsmann vont affronter le PSG pour un remake de la finale 2020 (1-0, but de Kingsley Coman). Avec un match aller le 14 février au Parc des Princes et un retour le 8 mars à l’Allianz Arena.

"On n’a pas vraiment été récompensés"

Pas de quoi réjouir le coach du Bayern. "On a hérité d'un adversaire compliqué, constate Nagelsmann. On avait déjà des adversaires redoutables dans la phase de groupes, on a fait premier du groupe, mais on n'a pas vraiment été récompensé de notre parfaite phase de groupes. Mais Paris, qui a perdu la première place du groupe sur le dernier match, n'a pas non plus dû exulter en apprenant qu'il jouera contre nous. C'est un adversaire difficile, avec des joueurs de classe mondiale, mais le match est encore loin, entre-temps il y aura le Mondial. Mais c'est la Ligue des champions".