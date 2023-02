Monaco-PSG: le message de Mbappé après la déroute parisienne et avant le Bayern

Forfait en raison d'une lésion musculaire, Kylian Mbappé a adressé un message aux supporters parisiens sur Instagram, après la défaite du PSG à Monaco (3-1) ce samedi. L'attaquant appelle à l'unité, à trois jours du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern.

"Restons forts et unis", écrit Kylian Mbappé sur Instagram, en story, samedi, un message qui est accompagné du logo du Paris Saint-Germain. Blessé, l'attaquant était forfait pour le déplacement à Monaco et n'a donc pas participé, ce samedi, à la déroute parisienne en Principauté (3-1) pour la 23e journée de Ligue 1. Son message s'inscrit dans la même veine que la prise de parole forte de Presnel Kimpembe auprès des supporters qui avaient fait le déplacement en Principauté.

Le Paris Saint-Germain a subi une nouvelle déroute (1-3) sur la pelouse de Monaco, son nouveau dauphin pour au moins quelques heures, un revers pour le moins inquiétant à trois jours d’affronter le Bayern Munich en Ligue des champions. "Si je n'étais pas inquiet, ce serait grave, a reconnu Galtier. On verra si certains absents pourront démarrer le match mardi. On a un calendrier chargé, avec un effectif affaibli. Oui, on est inquiet. Mais il faut garder la lucidité. Je comprends la colère des supporters. Dans ces moments difficiles, il faut l'union sacrée." Le mot d'ordre à Paris ce soir.