Monaco-PSG: "Il faut se parler entre nous", Marquinhos appelle à une prise de conscience

La capitaine du Paris Saint-Germain Marquinhos a invité chacun de ses coéquipiers à une introspection avant d'envisager un rebond sur le plan collectif, après la déroute à Monaco (3-1) en Ligue 1.

Pour mesurer l'état psychologique inquiétant des joueurs du Paris Saint-Germain, qui viennent d’encaisser à Monaco (1-3) un second revers d’affilée cette semaine, il fallait lire la détresse sur le visage du capitaine Marquinhos au micro de Prime Video. Le regard vide micro à la main, comme égaré, le défenseur brésilien se remettait à peine du calvaire que lui ont infligé les Monégasques quand il a été interrogé. Il s'est finalement contenté des éléments de langage habituels en pareilles circonstances.

"Il faut se parler entre nous"

"Dans ces moments-là il faut se parler, améliorer les choses le plus vite possible, regarder ses propres performances pour essayer de réfléchir à ce qu'il est possible de faire en mieux, a-t-il estimé face à Thierry Henry. Après, collectivement ça ira mieux. On a perdu en Coupe, mais on est premier en championnat, on a encore tout à jouer en Ligue des champions. Pourquoi faudrait-il lâcher maintenant? On traverse un moment difficile mais il faut y aller fort désormais."

Conscient que le PSG est à un tournant de sa saison, à trois jours d'affronter le Bayern Munich au Parc des Princes (mardi à 21h), Marquinhos a appelé chacun de ses coéquipiers à améliorer ses performances, mettant les uns et les autres devant leurs responsabilités. "Après ça va aider collectivement, ça va donner de la confiance en l'équipe, a-t-il espéré après le match. Il faut aussi se parler entre nous. C'est dur de traverser des moments comme ça, avec l'expérience on sait que c'est très difficile, mais il faut vite rebondir et faire de meilleures choses."