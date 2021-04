PSG-Bayern: "On veut marquer le plus vite possible", prévient Müller

En conférence de presse ce lundi à la veille du quart de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich (21h, sur RMC Sport 1), Thomas Müller a évoqué les ambitions bavaroises. L'attaquant allemand veut limiter les risques, notamment vis-à-vis des contres parisiens. Le Bayern Munich ne jouera pas tout pour l'attaque malgré le retard pris.

Malgré 31 occasions face au PSG mercredi dernier, le Bayern Munich était tombé (2-3) à domicile lors du quart de finale aller de Ligue des champions. Pour les Bavarois, il faudra donc ce mardi renverser la situation au Parc des Princes (21h, sur RMC Sport 1) s'ils veulent pouvoir rêver encore de défendre leur titre.

Passé en conférence de presse ce lundi, l'expérimenté Thomas Müller a expliqué la philosophie du Bayern Munich pour cette rencontre. "On essaye d'éviter, malgré notre philosophie offensive, de ne faire qu'attaquer. On va attaquer ce match de manière normale. Peut-être un peu moins libéré que si on mène dans le match, a indiqué l'attaquant du Bayern Munich. On va voir si on enchaîne les passes courtes au milieu du terrain. Il faut estimer les risques. Tout le monde sait que l'on veut marquer le plus vite possible mais on ne va pas faire qu'attaquer."

"Il faut être plus efficace"

Un nul ou une victoire 1-0 ou 2-1 ne suffirait pas au Bayern Munich pour se qualifier, il faudra sans doute deux buts d'écart pour rejoindre les demi-finales. Attaquer serait aussi un risque de s'exposer à des contres, notamment face à un PSG bien armé devant avec Neymar ou Kylian Mbappé.

Dominateurs à l'aller, les Munichois étaient tombés aussi sur un grand Keylor Navas. Et le PSG avait procédé en grandie partie en contre pour s'imposer. "Il faut être plus efficace. Oui avec 31 occasions, en étant plus efficace cela devrait être la recette pour la victoire. Mais on est dans la réalité et on ne sait pas comment le match sera. On peut analyser ce qui n'a pas marché à l'aller, on l'a bien fait, a évoqué encore Thomas Müller. Je pense que l'on a pu apprendre pas mal de choses depuis l'aller en attaque comme en défense."

Hansi Flick devra encore composer avec plusieurs absents, dont Robert Lewandowski toujours forfait. Titulaire en défense centrale en compagnie de David Alaba à l'aller, Niklas Süle loupera lui aussi ce quart de finale retour de Ligue des champions. Une incertitude demeure également pour Leon Goretzka.