PSG-Bayern: Paris qualifié en demi-finale si...

Après avoir obtenu la victoire à l'aller sur le terrain du Bayern Munich (3-2), le PSG doit confirmer ce mardi (21h en exclusivité sur RMC Sport 1) pour se qualifier pour les demi-finales. Voici les différents cas de figure qui permettraient une qualification européenne.

Finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions, le PSG espère sortir son bourreau, le Bayern Munich, de cette rencontre perdue à Lisbonne lors du Final 8 de cette compétition, décalée en août sous un nouveau format en raison de la pandémie de coronavirus. Cette fois, avec le retour du format traditionnel de la plus grande coupe européenne, la formation parisienne doit bien avoir en tête les différents cas de figure pour se qualifier.

A l'aller mercredi dernier (3-2), le PSG avait frappé d'entrée grâce à Kylian Mbappé. Un dernier contre, signé à nouveau Mbappé, avait offert en seconde période la victoire à la formation francilienne, permettant d'envisager le quart retour avec un léger avantage. Voici les différentes possibilités pour le PSG pour valider une nouvelle qualification et faire tomber un géant d'Europe.

Le PSG qualifié si...

- le PSG s'impose:

Très logiquement et sur n'importe quelle marge, une nouvelle victoire enverrait pour la seconde année de suite le PSG en demi-finales de Ligue des champions.

- le PSG fait match nul

Un match nul, peu importe le score, permettrait aussi au PSG de se qualifier après son succès à l'aller.

- le PSG perd 1-0

En cas de défaite 1-0 du PSG ce mardi au Parc des Princes, les deux équipes seraient à égalité au cumul des scores des deux matchs, soit théoriquement 3-3. La règle du but à l'extérieur interviendrait alors, et avec trois buts marqués sur le terrain du Bayern Munich face à une seule réalisation bavaroise en terre parisienne, le PSG validerait sa qualification pour le prochain tour.

- le PSG perd 2-1

De la même manière qu'une défaite 1-0, une victoire 2-1 ne suffirait pas pour le Bayern Munich, même si les deux équipes se retrouveraient aussi à égalité au cumul des deux scores. Mais les buts marqués à l'extérieur seraient toujours à l'avantage des Parisiens.

Le PSG éliminé si...

- le PSG perd par au moins deux buts d'écart

Peu importe le score, si le Bayern Munich s'impose par deux buts d'écart au Parc des Princes, la formation tenante du titre restera en course à sa propre succession, avec un but d'avance au cumul du score des deux matchs. Forcément, n'importe quelle défaite par plus de deux buts d'écart qualifierait aussi l'équipe dirigée par Hansi Flick.

-Le PSG perd par un but d'écart sur un score supérieur à 3-2

Une victoire 4-3 ou 5-4 du Bayern, ou tout autre score plus important avec un but d'avance pour les Allemands les qualifieraient au bénéfice des buts à l'extérieur.

Une prolongation si...

Un seul score évidemment permettrait d'assister à une prolongation, à savoir une victoire 3-2 du Bayern Munich. Ensuite, une séance de tir au but ne serait possible que si le score en reste à 3-2 au terme des 120 minutes. Si une équipe marque un but ou plus lors de cette prolongation, il faudra se référer une nouvelle fois à la règle du but à l'extérieur. Une victoire 4-3 du Bayern Munich les propulserait par exemple en demi-finales. Un nul 3-3 donnerait l'opportunité à Mauricio Pochettino et ses hommes de retrouver le dernier carré.