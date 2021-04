Ligue des champions: sur quelle chaîne regarder PSG-Bayern

Vainqueur du Bayern Munich (3-2) à l'aller, le PSG vise la qualification sur la pelouse du Parc des Princes ce mardi (21h) lors du quart de finale retour de Ligue des champions. Un choc à suivre en exclusivité sur RMC Sport 1.

Malgré 31 occasions, le Bayern Munich a été battu mercredi dernier, à domicile, face au PSG (3-2) lors du quart de finale aller de Ligue des champions. Pour se qualifier, Paris devra donc conserver son avantage, durement acquis en Bavière.

Ce quart de finale retour tant attendu sera retransmis en direct et en exclusivité à 21h sur RMC Sport 1 avec les commentaires de Jérôme Sillon et Jérôme Rothen.

Marquinhos et Icardi absents

Buteur mercredi dernier avant d'être sorti sur blessure pour une lésion à l'adducteur droit, le capitaine Marquinhos est d'ores et déjà forfait. Comme Mauro Icardi du côté du PSG, alors que Marco Verratti et Alessandro Florenzi sont incertains, peut-être pas encore suffisament remis pour jouer, eux qui ont été touchés par le coronavirus ces derniers jours.

Du côté du Bayern Munich, Hansi Flick devra faire sans Robert Lewandowski encore forfait, Serge Gnabry ni Niklas Süle, titularisé lors du quart aller mais sorti sur blessure. L'incertitude demeure toujours pour Leon Goretzka, aligné lui à l'aller au milieu avec l'indispensable Joshua Kimmich. L'international allemand a d'ailleurs assuré de sa confiance ce lundi sur la capacité du Bayern Munich à se qualifier. Le champion en titre de la compétition y croit en tout cas et devra remonter deux buts pour se qualifier.

En face, Presnel Kimpembe a indiqué ce lundi en conférence de presse que le PSG aura l'ambition de "gagner à nouveau" et de ne pas se contenter de gérer. En éliminant le Bayern Munich, la formation de Mauricio Pochettino écrirait une glorieuse page de son histoire.