PSG-Bayern: pourquoi Verratti et Florenzi pourraient être présents

Marco Verratti et Alessandro Florenzi pourraient sortir dimanche de leur isolement lié à leur contamination au coronavirus. Il est donc possible que le PSG puisse compter sur eux pour le quart de finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich, prévu mardi soir (en exclusivité sur RMC Sport 1).

Pour le déplacement de samedi (17h) à Strasbourg, comptant pour la 32e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain ne pourra pas compter sur Marco Verratti ni Alessandro Florenzi. Mais ils pourraient bien être de retour pour le quart de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich (mardi 21h00 sur RMC Sport 1).

Contaminés la semaine dernière par le coronavirus, Marco Verratti et Alessandro Florenzi devraient sortir dimanche de l'isolement. Ils vont subir une batterie de tests de cardiologie, conformément au protocole Covid-19 de l'UEFA. Ils vont également subir un test PCR pour vérifier qu'ils ne sont plus contagieux. Les deux joueurs pourraient retrouver le groupe lundi, si les résultats sont concluants.

Marco Verratti a en tout cas déjà repris la course chez lui. Il se sent prêt à revenir avec le reste du groupe pour disputer cette seconde manche.

Pessimisme pour Marquinhos

Ces potentielles bonnes nouvelles font face à une information plus négative. Marquinhos, sorti sur blessure après avoir marqué le deuxième but à Munich, souffre d'une petite lésion de grade 1 de l'adducteur. Le PSG ne devrait pas prendre le risque de le faire jouer et d'aggraver fortement sa blessure face au Bayern.